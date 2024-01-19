泰勒絲大巨蛋開唱破局被陳其邁暗酸　蔣萬安：引起討論都是好事

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋19日舉行媽祖會上佛菩薩祈福儀式。針對美國流行樂巨星泰勒絲確定今年不會來台開演唱會，高雄市長陳其邁指通常不會還沒確定就放消息，質疑只是在做媒體宣傳、不尊重表演者。對此，台北市長蔣萬安說，能引起大家的關注和討論都是好事，包括陳其邁市長自己也參與討論。

▲蔣萬安出席台北大巨蛋祈福儀式-媽祖會上佛菩薩。（圖／記者屠惠剛攝）



蔣萬安說，遠雄已經規畫在今年會有一個正式的開幕儀式，那後續相關活動的舉辦，都依照相關規定來辦理。至於有沒有什麼需要改進加強的？蔣表示，從去年底正式完工啟用後，也順利圓滿舉辦了第三屆亞洲棒球錦標賽，不管是入場觀看賽事的球迷或一般民眾，體育局都有彙整相關的意見、有開檢討會，接下來會針對各項意見來進行調整。

另外，美國流行樂巨星泰勒絲確定今年不會來，高雄市長陳其邁說通常不會還沒確定就放消息，質疑只是在做媒體宣傳？蔣萬安表示，大巨蛋在去年正式完工啟用後，圓滿順利舉辦棒球亞錦賽，國人都看到這場賽事也感到非常驕傲，市民朋友也有新的地標。接下來，3月份將迎來日本讀賣巨人棒球隊成軍90週年到大巨蛋進行相關賽事，我們都非常期待。

蔣萬安表示，大家當然都會討論很多，演唱會第一場會由誰來開唱或著接下來會舉辦什麼活動，「我們都會依照相關規定辦理」，更重要的是會持續聆聽民眾心聲、各界意見，不但是希望讓整個硬體設施更加完善，也希望提供更好的服務，彙整各界經驗不斷改進，大家能討論都是好事情。