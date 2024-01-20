「國民黨從來沒有親中」　朱立倫：不要因希望兩岸和平而被扭曲

▲朱立倫20日在台中受訪。（圖／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨吞下總統大選「三連敗」，美媒《華爾街日報》報導指國民黨是北京在台灣最親密的政治夥伴。對此，國民黨主席朱立倫今（20日）表示，國民黨從來沒有親中，堅定路線就是親美和中，這也是全體從政黨員共同想法，不要因為國民黨要和中、希望和平，就被民進黨、部分媒體扭曲。

《華爾街日報》報導指出，國民黨是北京在台灣最親密的政治夥伴，然台灣選民或許再也不會選出親中政府的前景，恐使中國傾向更嚴厲手段。該報導也訪問國民黨前立委許毓仁，許說：「中產階級已放棄了對中國的幻想，國民黨若想重返執政，未來4年務必改變其中國戰略。」

朱立倫20日下午到台中出席「2024總統立委大選台中市感恩茶會」，會前媒體詢問朱怎麼看《華爾街日報》報導，國民黨要重返執政，要改變親中態度。朱立倫說，國民黨從來沒有親中，部分錯誤訊息是在民進黨惡意渲染下；國民黨堅定路線就是親美和中，這也是全體從政黨員共同想法。

朱立倫表示，親美從不改變，和中是希望兩岸和平，也從未改變，但不要因為要和中、希望和平，就被民進黨、部分媒體扭曲，這是未來朝野要理性溝通的另外重要基礎，大家動不動惡意抹黑、抹紅、扭曲，朝野怎樣理性溝通。

另外，《風傳媒》報導，國民黨黨工今年依然沒有年終獎金，距離上次領到年終已是7年前。朱立倫回應，他會做最大努力，下周他會宣布。