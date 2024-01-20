朱立倫「脆上喊報到」！　綠營支持者給肯定：總算開始培養新生代

▲藍營黨公職也開始搶佔Threads版面。（圖／翻攝自Threads／朱立倫）



記者詹宜庭／台北報導

藍綠兩大黨青年票大量流失，為了解年輕人的想法，綠營選後積極加強社群平台的經營，有不少黨公職近期開通「threads」社群平台帳號，以增進與年輕支持者的接觸。面對綠營搶佔先機，新北市議員江怡臻在Threads上發文問「欸不是啊！這裡這麼多綠營政治人物是怎樣？我們的人呢？」不僅國民黨主席朱立倫親回「報到」，更有網友留言，「雖然是綠營支持者，但KMT總算正式開始培養新生代，嘗試世代交替，使用新平台，給肯定。」

Threads是臉書旗下社群平台，自instagram延伸出一個以文字為主的社群平台，並與instagram連動，用戶可在平台上發布短影片、照片及文字，去年推出後曾引起一陣風潮，跨黨派不少政治人物也立刻進駐，包含民進黨總統當選人賴清德、民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫等，但後續因平台使用體驗普通、且難以跟X（推特）及instagram做出區隔沉寂一段時間。

不過，在去年大選期間，Threads逐漸成為民進黨支持者抒發己見的小天地，再加上桃園立委鄭運鵬因兒子亮麗外型爆紅後，在Threads上創辦帳號，以幽默風趣的「幹話」、「廢文」發文方式，短短幾天就吸引18萬追蹤數，讓其他藍綠政治人物也紛紛跟進使用。

綠營顯然插旗此平台已領先各陣營一步，但藍營也不甘示弱，新北市議員江怡臻就在threads上發文問「欸不是啊！這裡這麼多綠營政治人物是怎樣？我們的人呢？」不僅引來國民黨主席朱立倫親回「報到」，國民黨不分區立委當選人柯志恩也回覆「這裡！」還有網友留言「雖然是綠營支持者，但KMT總算正式開始培養新生代，嘗試世代交替，使用新平台，給肯定」、「平心而論，貴黨的支持者應該都在line群組跟臉書社團比較多喔」等。