敗選後陳佩琪再批藍白合　游淑慧狠酸：不斷埋怨別人是「媽寶行為」

▲民眾黨主席柯文哲伴侶陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪19日在臉書分享選戰心得，她說自己和柯粉相同，皆認為藍白合柯粉的票會轉移到綠營，並怒批藍營撒大錢拚選舉，資源是民眾黨難以匹敵的程度等言論。對此，國民黨議員游淑慧今（20日）表示，都選完一週還走不出來？敗選已成事實，應停止不斷埋怨別人的「媽寶行為」並認為白營糾結「為什麼不是第二名」是不明智的邏輯。

陳佩琪提到，自己跟一般柯粉一樣，皆認為藍白合，柯粉的票大多只會shift到綠陣營去，僅極少數支持者才會接受柯文哲去當副手，還願意把票投給柯文哲，結果就會是雙雙一起沉淪，選輸了，藍營還有民代立委縣市首長，但民眾黨只會輸到什麼都不剩。

此外， 陳佩琪還說，國民黨在轉型正義後，就時常叫窮， 還曾跟首富借錢才發的出黨工薪水， 但這次選舉選到突然口袋麥可麥可起來，君不見大型造勢晚會一場接一場，媒體廣告一波接一波，花錢毫不手軟。痛批藍營，「不是以下架民進黨為最大考量， 只是想打趴柯文哲和民眾黨」。

對此，游淑慧表示，「真的夠了……都選完一週還走不出去？」游淑慧說，她在想，柯文哲家不只柯文哲還在「否定期」，陳醫師也沉浸在柯文哲應該是老二的自我說服。

因此，游淑慧點播〈都是你的錯〉這首歌送給柯文哲夫婦。並強調，她能明白，白營必須給支持者交代、必須化支持者繼續支持的動力，但大家不覺得奇怪嗎？柯文哲一家人，只一直糾結為什麼不是第二？為什麼輸國民黨？卻似乎沒糾結民進黨政績這麼爛卻還當選。

游淑慧直言，這代表柯文哲一家人從頭到尾都只想踩下國民黨，當一個第二就滿足了，但要去爭第二很有意思，因為第二也是敗選，真是腦迴路清奇。

另外，游淑慧還說，白營一直喊沒錢，不過經營KP TV需要多龐大的影音人才、和人事費？選前大手筆買兩場電視全程轉播也是貴森森，有多少柯粉的小額捐款不斷流入給柯一人選舉之用，還要埋怨？而且陳醫師是不是搞錯方向？砸錢和綁樁的，不是民進黨嗎？

游淑慧接著指出，第一名才是勝選，糾結為什麼不是第二名，是種不明智的邏輯。並呼籲白營，「敗選已成事實，不斷埋怨責怪別人，是種媽寶行為，無法誠實面對失敗，走出否定期吧」。