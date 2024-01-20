假投票決定立院正副院長人選？　朱立倫：尊重黨團自主





▲朱立倫20日苗栗受訪。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜找藍委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，並強調「團進團出」，但由於傳出立委傅崐萁也有意角逐國會龍頭，或退而求其次「韓傅配」，外界好奇黨內是否進行假投票。對此，國民黨主席朱立倫今（20日）表示，尊重黨團自主，相信所有立委同志，很快就能凝聚共識，而國民黨也保持跟民眾黨合作的誠意跟空間，但堅定團進團出的立場。

立法院正副院長選舉2月1日登場，韓國瑜拋出與江啟臣搭檔參選的同日，傳出傅崐萁有意角逐國會龍頭。後來傅崐萁也發聲明，江啓臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。

傅崐萁也說，「正、副院長分開選舉，不在同一張選票上，沒有誰搭配誰的問題，換句話說，任何人也都可以和韓國瑜搭配。2020年總統大選，國民黨初選期間，他協助韓國瑜順利在初選勝出，有革命情感及一定的合作默契」。傅此番話，有「韓傅配」用意。但韓國瑜昨受訪時，強調自己跟江啟臣是團進團出。

朱立倫20日在苗栗受訪時表示，國民黨團結所有黨團成員，團進團出。「我跟韓國瑜院長，每天保持密切聯繫」，最重要是這段期間，展現出國民黨成為國會最大黨的態度，未來除強力監督以外，在院長、副院長選舉中，也是希望在台灣第三波民主中，大家能清清白白，正正當當。

朱立倫說，他要呼籲準總統賴清德，對於未來朝野，大家能理性溝通，不要動用任何奧步、讓人民看不起的作法，更不要有金錢、權力交換，人民都在看，大家秉持這樣決心，讓這場選舉，能非常清白、正當進行。而國民黨團下周一會有一場座談會，「韓江配」會全力以赴，他也相信，大家會團結一致，共同努力。

對於會不會進行假投票？朱立倫表示，尊重黨團自主，但相信所有黨員立委同志，很快就能凝聚共識。另外，國民黨保持跟民眾黨合作的誠意跟空間，並堅定團進團出的立場。