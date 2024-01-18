自認挨罵「不要臉的髒東西」　陳時奮告黃光芹...無罪理由曝

▲政論名嘴黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

記者黃哲民／台北報導

政論名嘴黃光芹去年（2023年）在臉書po文，聲援因談論性騷黑數遭綠營圍剿的民進黨立委高嘉瑜，喊話「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」引來親綠的旅美教授陳時奮以臉書帳號「翁達瑞」po文「駁斥黃光芹的惡意攻擊」，陳並指黃罵他「不要臉的髒東西」，告黃涉嫌公然侮辱，台北地院審結，認定黃沒指名道姓，讀者也看不出在說誰，且po文用意為評論公共議題，據此判黃無罪，可上訴。

陳時奮本案出庭時主張，黃光芹po文罵「不要臉的髒東西！」雖沒指名道姓，但彼此共同朋友留言「這樣說，不太好吧」，可見黃就是在講他，他無法接受遭侮辱謾罵，強調：「我不是髒東西，我是有國際聲望的學者！」

黃光芹在本案沒出庭，僅遞狀答辯最初po文評論綠營側翼和立委等多人對立委高嘉瑜的政治霸凌，她自認聲援從政女性，事後卻遭網友私訊攻擊，才又po文指稱「不值得回應的反撲」，並非針對陳時奮，抒發心情的文章也不構成無端謾罵，評論公共事務更不應被曲解成僅以污衊人格為唯一目的。

本案源於去年（2023年）6月，民進黨首先爆出#Metoo性騷風波期間，民進黨立委高嘉瑜在電視政論節目談論台灣性騷黑數，被綠營支持者解讀成她暗酸民進黨內有許多性騷事件，引起綠營圍剿，陳時奮也po文批判高嘉瑜。

▲連任失利的民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者陳家豪攝）

黃光芹同月8日上午7點多在臉書po文，以《賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！》為題，指稱「林智堅爆發論文抄襲醜聞案時，綠營側翼名嘴一個比一個慫，最快的方法就是，抓高嘉瑜出來打，好似她比論文抄襲者更可惡，以變相幫民進黨護航。」

黃光芹在文中指出，「這一次民進黨爆發性騷醜聞案時，這些側翼名嘴再次傾巢而出，手段更下作，把高嘉瑜私下或公開都沒說過的話，栽到她的頭上，再集體暴打她一番，甚至發動選民拒投，好似性騷擾案從沒有在綠營發生過。」

黃光芹批拿高嘉瑜祭旗的名嘴側翼實在可惡，點名「翁達瑞之流者煽風，其他綠營名嘴跟著點火，連女性立委都加入。這已經不是在探討問題、解決問題了，而是再次對高嘉瑜集體政治霸凌」、「套一句翁達瑞自己說的話：『心術不正的人，最終會失敗！』」等語。

陳時奮同天上午9點多在臉書po文，以《駁斥黃光芹的惡意攻擊》為題回應，黃隨即在同天上午10點多，再次po文聲稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」陳自認名譽受損，提起自訴控告黃涉嫌公然侮辱。

▲旅美教授陳時奮常以筆名「翁達瑞」po文議論台灣時事。（圖／記者劉昌松攝）

法官認為「相罵無好話」，生活中負面用語五花八門，粗鄙、低俗程度不一，並非使用負面語詞就會構成公然侮辱罪，若被害人主動挑起話題，或自願參與論爭，對於這類負面用語應更加包容，以言論所欲實現的目的、維護的利益，是否足以貶損被害人人格或人性尊嚴，而達不可容忍程度為判斷標準。

法官指出，黃光芹本案第1篇po文雖提及「翁達瑞」，但對象顯非針對陳時奮個人，而是指性騷議題涉及的多數人，黃在第2篇po文沒主動連結或轉貼陳時奮的po文，網友在黃的po文留言也沒提及或針對陳，還有人問「什麼事」、「姐怎麼了」等語。

法官認為，一般人乍看第2篇po文，無從得知黃光芹意指何人，至於陳時奮舉證遭黃影射「不要臉的髒東西」，法官指陳片段擷取他人臉書頁面引用黃po文再自行闡述內容，無從證明就是黃po文的本意。

法官認定黃光芹本件同天先後發表的2篇po文，主要評論執政黨是否處理社會關注的性騷擾議題，或放任側翼攻擊提出該議題的高嘉瑜，藉此表達對從政女性遭受政治霸凌的看法，雖用較粗鄙、不雅詞彙，但非無端恣意抽象謾罵，更不是以羞辱、嘲笑等方式貶損陳時奮名譽、人格，據此判黃無罪，可上訴。