第一天上班就「被逼陪酒」！新進女員工秒離職…群組含恨大爆黑料

▲員工入職第一天當晚被要求陪酒。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳南京一公司17日被曝，有主管借部門聚餐之由，讓女員工陪客戶喝酒。據網傳截圖顯示，在芯愛科技（南京）有限公司的內部群組內，金姓女員工發長文稱，她入職第二天就離職，原因是她被公司楊姓主管要求陪客戶喝酒。事後，公司發聲表示，是朋友不是客戶，「她（金女）沒有見過，所以誤以為是客戶。」

據《新黃河》報導，金女控訴，「入職當晚就被該主管喊去部門聚餐，名義上說是歡迎新人，實際上不過是喊幾個女行政去陪他的客戶喝酒，我以最近身體不適拒絕喝酒，就被楊主管冷嘲熱諷話裡話外都是妳不能喝酒我招妳幹什麼，又說什麼不能喝酒明天去找hr離職……。」金女稱，「今天我也在全公司面前給你上一課不要惹00後，讓全公司的人看看你是什麼貨色。」

17日，涉事公司芯愛科技（南京）有限公司相關工作人員回應，此事是該離職員工單方面捏造事實，公司已報警處理。

工作人員稱，「真實情況就是部門聚餐，有兩個朋友一起，他們不是客戶。因為她（金女）沒有見過，所以誤以為是客戶。」

該工作人員表示，因為是部門聚餐，女士們都喝紅酒，「問她要不要喝紅酒，她說不要，又問要不要喝點啤酒，她也不太想喝，後來就說少喝一點，就倒了一小杯啤酒。部門員工都在，都可以作證。」

該工作人員稱，網傳截圖對公司造成了大範圍的不良影響，公司第一時間已報警處理，後續也將通過法律手段追究其侵權責任。此外，金女已於16日離職。

工作人員表示，「公司也已聯繫其本人，她願意澄清，也在考慮以什麼樣的方式來澄清。」該工作人員還稱，網曝截圖並非當事人本人發布，也並非其本意。

不過，陸媒詢問有無金女的聯繫方式時，被該工作人員婉拒。17日，南京市人社局一位工作人員表示，目前該部門已關注此事。