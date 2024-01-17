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社會 社會焦點 保障人權

摸空姐大腿還強吻脖子！色機師耳邊吹氣：來我房間　下場慘了

▲▼空姐,空服員。（圖／AI生成）

▲一名空服員值飛勤任務時遭機師性騷擾怒提告。（示意圖／AI生成）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名空服員小花值飛勤任務時，在國外遭劉姓機師性騷擾。劉男趁著組員們一起坐在包廂唱歌，用大腿緊黏小花大腿，對她摸腿、摟腰、十指緊扣，還在耳邊吹氣說「來我房間」，小花畏於權勢不敢反抗，回國時向公司提出性騷擾申訴，經調查成立，小花又提出民事求償。台北地院審理，判劉男要賠40萬元。

判決指出，小花和劉男為同家公司員工，前年12月27日執行飛勤任務落地後，機組人員一同共進晚餐，餐後小花、劉男及部分組員前往當地KTV唱歌，劉男卻在昏暗的包廂內對小花毛手毛腳，先是坐她身邊，用大腿緊貼她大腿，再用手撫摸她大腿，最後竟直接攔腰將小花摟入懷中，強行與她十指緊扣，並將臉貼近親吻小花脖子。

小花因畏懼劉男權勢，不敢大聲喝斥，只好換座位逃離劉男，但劉男竟跟在身後，再次坐到她旁邊，還按住她的手在耳邊吹氣低語「來我房間」，讓小花驚恐到說不出話，趁眾人要玩骰子遊戲，再次換座位才逃離魔掌。當時劉男的舉止也遭其他組員目睹。

而之後執行返航勤務時，劉男刻意詢問當天晚餐牛排是哪位組員準備，得知是小花後，又趁機靠近她，態度輕浮的說「妳熱的牛排好好吃」，讓小花不堪其擾，在勤務結束回國後，向公司提出性騷擾申訴。

劉男發現小花提出申訴，多次透過同航班機組人員向小花求情，表示因公司對性騷擾行為懲處極為嚴重，希望能私下和解，更願意簽署自白書，承諾不會再犯。經公司調查後，判定劉男性騷擾屬實，給予記過2次及停飛處分。

劉男得知結果後，怕性騷擾會影響自己的形象，竟開始向同事散布謠言，說小花是「開不起玩笑的女生」，還說小花對他進行仙人跳，因他拒絕前往小花房間，小花才提出申訴。小花聽到流言相當痛苦，提出民事訴訟求償60萬元。

全案審理時，劉男沒有於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀作出任何聲明或陳述。

法官檢視相關證據，認為劉男對小花摸腿、摟腰、牽手、親吻脖子等行為和性暗示的言語，已逾越性別間應有的界線，審酌小花月薪約7、8萬元，劉男月薪約40萬元，判劉男要賠40萬元。可上訴。

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