傅崐萁、江啟臣爭立院副院長　侯友宜喊話：黨中央快明確化

▲侯友宜視察新北市政。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨日宴請國民黨不分區立委，希望大家能支持他與立委江啟臣力爭立院正副龍頭，但藍委傅崐萁也有意爭取副院長一位，甚至傳出傅希望副院長可以開放假投票。對此，新北市長侯友宜表示，「韓江配」就是大家的一致性，黨在規劃上應該要很清楚的讓大家知道，希望國民黨團結一起面對監督的力量，來幫助台灣找到更好的未來。

對於外傳因傅崐萁也有意爭取副院長一位，希望副院長可以開放假投票。侯友宜先說，黨有他的規劃，不過站在整體，他們都希望能夠團結一致面對所有新國會、新氣象的挑戰，既然大家都有要朝「韓江配」的方向來走，那黨在規劃上應該要很清楚的讓大家知道，彼此之間一定要團結。

侯友宜提到，尤其江啟臣長年在國會裡面，不管國防、外交表現都非常的亮眼，是一個值得信賴的人，所以黨要明確，「韓江配」就是大家的一致性，希望團結面對未來監督的力量，國民黨才能夠發揮最大的力量，來幫助台灣找到更好的未來。

另，記者問到，現在傳出韓江配是黨高層最先提出來的，但是韓江兩人談完後，黨中央才說副院長可以考慮其他的人選，傳出韓國瑜滿傻眼，侯表示，這部分他不是那麼清楚，不過我他望就是大家都一致性，尤其江啟臣當副院長，這麼優秀，黨也有這樣的一個方向，就把它明確化吧。

