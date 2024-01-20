支持您！李四川指「1特點」像韓國瑜　疑挺韓入主國會龍頭

▲台北市副市長李四川。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新一屆的立法院將於2月1日開議，日前，國民黨不分區立委當選人韓國瑜透露，自己將與國民黨立委當選人江啟臣搭檔投入立院正副院長的選舉，然而，國民黨立委當選人傅崐萁近日卻也動作頻頻，展現出角逐立院龍頭的野心。對此，台北市副市長李四川今（20日）在臉書表示，「我的頭髮愈來愈像韓市長了」並高喊「我支持您」，疑似在表態支持韓國瑜參選國會議長一事。

新科立法委員將於2月1日報到，並於當日由113席立委，共同選出新一屆立法院正副院長人選。日前，韓國瑜率先在臉書透露，他要向各位介紹自己請託搭檔的副院長人選–江啟臣委員，並感謝江啟臣同意與他一起並肩作戰，搭檔韓江配。

然而，傅崐萁在韓國瑜明確表態參選後提出，江啟臣若未來要投入2026年的台中市長選舉，要如何同時兼顧選務及院務的質疑，外界普遍認為，傅崐萁的動作代表著他也欲角逐立法院正副院長選舉，此舉會不會讓韓江配出現亂流，也備受關注。

曾受到韓國瑜邀請擔任高雄市副市長的李四川今在臉書放上當時的照片，並對比現在擔任台北市副長的照片指出，自己的頭髮越來越像韓市長了。

李四川還提到，人生階段的調整，每個階段都是完美的。接著喊出，市長加油，我支持您，疑似指的是立院院長選舉中，自己支持韓國瑜。

▼台北市長蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）。（圖／翻攝自Facebook／李四川）



▼韓國瑜（左）與李四川（右）。（翻攝自Facebook／李四川）