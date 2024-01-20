游錫堃拋可能小黨當議長　王鴻薇：「綠白合」有違下架民進黨民意

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長游錫堃連任不分區立委，仍被視為民進黨可能推派的新國會院長人選之一，但游卻拋出有可能由小黨來擔任議長的說法。對此，國民黨立委王鴻薇今（20日）表示，看起來民進黨要向民眾黨招手，不過如果這次大選，百分之六十民意希望下架民進黨，若立法院龍頭「綠白合」，是否違反民意？奉勸、希望民眾黨，能夠跟國民黨合作，絕對不能讓民進黨得逞。

游錫堃接受媒體專訪時，指民主國家多黨不過半基本上是一種常態，既然多黨不過半或三黨不過半，由小黨擔任國會行政工作，這是有可能的，游也舉捷克國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）所屬的政黨在國會只占十分之一席為例，並稱，不是說下一屆一定是這樣，但在沒有選之前，或在民主國家的議會裡，小黨擔任議長是民主政治常態。

對此，王鴻薇20日表示，看起來民進黨要向民眾黨招手，所以國會龍頭綠白合也不會是不可能，而民眾黨主席柯文哲說不會介入國民黨內鬥、接受任何人遊說，看起來跟國民黨之間的合作，好像大門已經關上了。

王鴻薇說，可是想請問，如果這次大選裡，百分之六十民意希望下架民進黨、要懲罰民進黨，如果立法院龍頭是綠白合，又出現民進黨可以掌控國會的話，是不是違反民意？奉勸、希望民眾黨，能夠跟國民黨合作，至少絕對不能讓民進黨得逞。