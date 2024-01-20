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烏無人機越境炸俄國油庫！　銀白雪地「竄出大量黑煙」狂燒畫面曝

記者張寧倢／編譯

烏克蘭官員表示，一架烏克蘭的無人機19日襲擊了俄羅斯西部一處油庫，引發一場大火，現場影片可見驚人的大量黑煙在一片雪白世界中不斷竄出。外媒報導稱，除了導致4個容量合計6000立方公尺（160萬加侖）的油槽被點燃的攻擊之外，俄羅斯19日也首次有城市因為烏克蘭無人機威脅，而取消重大公共活動。

▲▼俄羅斯西部布良斯克州克林齊（Klintsy）油庫受烏克蘭無人機攻擊，起火燃燒。（圖／路透）

▲俄羅斯西部布良斯克州克林齊（Klintsy）油庫受烏克蘭無人機攻擊，起火燃燒。（圖／路透）

根據美聯社報導，俄烏戰爭即將於下月滿2年，烏克蘭軍隊顯然擴大了對俄羅斯領土的襲擊。遇襲的布良斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）與俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass）都指出，烏克蘭無人機19日飛至該州距離烏克蘭邊境約60公里的7萬人口城市克林齊（Klintsy），引燃了4個石油儲存槽。

波戈馬茲說，設在克林齊的防空系統利用電子設備干擾了烏克蘭的無人機，但無人機仍把爆炸物丟到了油庫設施上，所幸沒有人員傷亡，附近32名居民從家中平安撤離。

▲▼俄羅斯西部布良斯克州克林齊（Klintsy）油庫受烏克蘭無人機攻擊，起火燃燒。（圖／路透）

▲布良斯克州州長表示，火災並無人員傷亡。（圖／路透）

同樣靠近烏克蘭邊境的俄羅斯西部城市貝爾哥羅德（Belgorod），原先預計在19日舉行東正教的傳統節日主顯節的慶祝活動，但因為烏克蘭無人機襲擊威脅而取消，這亦是俄羅斯首次因無人機威脅而取消重大活動。

烏克蘭國家媒體引用烏克蘭情報總局官員的說法，稱烏軍無人機19日還襲擊了位於莫斯科以南約600公里的坦波夫（Tambov）的一家火藥工廠。不過，俄媒引述坦波夫州州長葉戈羅夫（Maxim Yegorov）指出，工廠運作一切正常。一家媒體還說，烏克蘭無人機18日掉在工廠內，但未造成任何破壞。

另外，俄羅斯軍方表示，烏克蘭一架無人機18日被在聖彼得堡郊區被擊落。負責俄國併吞領土協調工作的俄國官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，無人機殘骸掉在靠近聖彼得堡南部邊界的油庫，有人認為油庫就是無人機的襲擊目標。

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