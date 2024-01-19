巴基斯坦要買中國殲-31　衝擊美國平衡全球軍事戰略

▲中國第二款隱身戰機殲-31（FC-31）。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

為實現軍備陣容上對勁敵印度的領先，傳出巴基斯坦已規劃向在軍事交流非常頻繁的中國引進殲-31（FC）戰機。此舉若屬實，不僅讓巴國成為南亞地區第一個擁有隱身戰機的國家，也讓殲-31成為繼美國F-35成功出口的第二款隱身戰機，勢必對美方利用出售F-35平衡全球各區域軍事戰略造成重大衝擊。

引進中國的殲-31消息，最早是由巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾（Zaheer Ahmed Baber Sidhu）在月初出席公開活動時所親口提及。他指出，巴基斯坦空軍計劃從中國採購殲-31，同時強調購買該型隱身戰機的基礎已經奠定，「這些飛機將在不久的將來成為巴基斯坦空軍機隊的一部分。」

近日巴基斯坦空軍發布的一段宣傳片似乎更證實了巴伯爾的說法。在這段展示空中戰力的影片中，不僅出現過去巴國從中國引進的殲-10CE戰機、翼龍-2察打一體無人機、ZDK-03預警機，以及中巴聯合研製的「梟龍」戰機，最受到矚目的無疑是殲-31也以翼下掛載各類導彈的形式現身，顯然應證了巴基斯坦引進該款隱身戰機的規劃。

▼巴基斯坦空軍發布宣傳片出現殲-31。（圖／翻攝自騰訊軍事）

這項國際軍備採購案若成真，對美國勢必造成影響。有分析指出，綜觀全球提供外貿的隱身戰機包含蘇-57、殲-31以及F-35，目前僅有F-35可大規模進行出口，而美國也一直將該款戰機的售出視為穩定全球領導力的籌碼，特別在中東也只安排出口以色列，讓其獲得該地區絕對的空中優勢。未來一旦殲-31從巴基斯坦打開國際市場，勢必引起中東其他國家目光，未來可能成為美國平衡全球軍事戰略的重大變數。

殲-31是瀋飛自主研發的一款中型隱身戰鬥機，2012年10月31日完成首飛，2014年11月12日於珠海航展上進行首次公開飛行表演。儘管該戰機在研製過程不如殲-20順利，但它的出現讓中國在繼美國之後，成為全球第二個成功試飛兩款隱身戰機的國家。

中國對外聲稱，殲-31擁有優異的電子對抗性能，可完成目標探測、外部資訊綜合處理及多目標超視距大離軸角全向攻擊等任務，同時外掛能力強，可掛裝多種先進的空對空、空對地武器，而最重要的是殲-31擁有突出的性價比。外媒曾預估該機售價爲7000萬美元，價格僅有F-35的一半。

▼以色列F-35。（圖／路透社）