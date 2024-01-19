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宛如好萊塢大片！　烏軍擊落俄預警機善用導彈陷阱戰術

▲▼三軍聯合火力打擊實彈射擊-空軍防空部射擊愛國者二型防空飛彈。（國防部提供）

▲我國空軍愛國者二型防空飛彈。（圖／國防部提供）

軍武中心／綜合報導

俄烏戰爭開打以來，俄羅斯在A-50預警機遭到擊落後面臨重傷。目前俄國仍未對這起事件發表任何評論，但網路不斷流出的消息似乎證實A-50成為歷史首架在戰爭中被摧毀的預警機。對於烏克蘭軍方到底如何擊落A-50說法眾說紛紜，烏國媒體特別推演戰場細節，過程宛如好萊塢大片。

一般而言大型預警機相當難以擊落，由於該型機種能掌握數百公里範圍內的空情，在戰場上通常遠離前線數百公里的防空區外執行預警任務，同時其預警雷達探測範圍也遠超過地空導彈射程，一旦預警機探測到敵方啟動發射，可以輕鬆脫離導彈殺傷區。但這個定律在俄烏戰場上被終結，A-50因「複雜的導彈陷阱戰術」而被擊落。

俄羅斯A-50預警機。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯A-50預警機。（圖／路透社）

大陸知名軍事博主「科羅廖夫」引述烏克蘭媒體，針對烏軍擊落A-50預警機行動透露細節，而整個過程是由奧地利軍事學者庫珀（Tom Cooper）所推演。首先是烏克蘭空軍的蘇-24前線轟炸機使用「暴風影」（SCALP-EG）巡弋飛彈和AGM-88高速反輻射飛彈空襲擊克里米亞的俄軍防空部隊，導致俄軍有多個地面預警雷達癱瘓，從而壓制俄軍地面預警雷達的覆蓋範圍。

俄軍隨後命令A-50預警機的任務空域進一步向前線移動，將機載雷達的覆蓋範圍擴大到克里米亞和紮波羅熱的大部分地區。此時，烏克蘭軍事情報部門也獲知俄羅斯會在別爾江斯克地區出動預警機，而在別爾江斯克上空沿向北軌跡飛行的A-50，正好處於「愛國者」PAC-2地空導彈系統的射程內。

文章進一步指出，烏克蘭空軍因此策劃和部署一個合適的地空導彈系統，能夠遠程瞄準這架預警機，便決定使用愛國者導彈系統和S-300導彈系統的組合，在短時間內刺激S-300的搜索雷達，以便獲取俄方目標的數據。烏軍將愛國者地空導彈系統秘密靠前部署，與原有的S-300地空導彈系統混編，但刻意安排愛國者系統的AN/MPQ-53多功能相控陣雷達不開機，處於靜默狀態。

文章說，烏軍此時使用老式的S-300P地空導彈系統的36D6三坐標雷達探測俄軍戰機，成功發現俄軍A-50和伊爾-22（Il-22）空中指揮機組合，接著向愛國者導彈系統提供目標的方位角、高度和距離，並在最後一刻才命令愛國者導彈系統的AN/MPQ-53相控陣雷達突然開機，只用幾秒鐘就捕捉到A-50和伊爾-22，隨後發射愛國者地空導彈成功擊落。

▼S-300防空導彈系統。（圖／路透社）

▲▼S-300防空導彈系統。（圖／路透社）

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