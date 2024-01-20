學測首日違規逾50件「未帶有效證件最多」　2考生身體不適離場

▲學測首日超過50件違規，最大宗為未攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（20日）起一連三天在全台登場，今天考數A跟自然科。根據大考中心初步統計，上午數A超過50件違規，但沒有傳出重大違規事項，最大宗為未攜帶有效證件35件，其次為行動電話未完全關機9件，攜帶不可攜入物品到考試座位共5件，攜帶入場物品發出聲響也有5件，都將依考試規定扣分。另有兩名考生在數A考試時，因為身體不適中途離場。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天下午考自然科，根據大考中心統計，自然科共有7萬8283人報考，2590人缺考，缺考率3.31%，較去年2.97%微幅上升0.34%。

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大考中心主任張新仁表示，根據大考中心初步統計各考分區回報資料，上午數A考科超過50件違規，但沒有重大違規事項，最大宗為未攜帶有效證件35件，其次是行動電話未完全關機9件，攜帶行動電話或不可攜入物品到考試座位共5件，攜帶入場物品發出聲響也有5件，都將依考試規定扣分。

今年隨著疫情趨緩，開放快篩陽性考生應考。張新仁表示，除了上午數A考試時，開設5間備用試場，另有兩名考生在數A考試時，因為身體不適中途離場。在下午自然科考試時，台中考場一名考生在作答時發出聲響，為避免影響其他考生，將該生移到備用試場應試；另台中考區附近因施工發出聲響，請警方出面協助後，後來已經停工。