學測試場首度可開冷氣　大考中心：今天氣溫都未達開啟標準

▲學測今年首度開放冷氣試場，但今天全台各地氣溫預報都未達標，故沒有開放冷氣試場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年學測今（20日）起一連舉行3天，今年學測首度開放冷氣試場。儘管今天天氣不錯，但大考中心主任張新仁表示，是否開冷氣是根據中央氣象署最新預報資料，上午數A與下午自然科，分別根據氣象署5點半與11點半最新預報資料決定，最新資料顯示，全國89個分區、60個鄉鎮市區的氣溫預報，都未達到攝氏28度，故今天不會開啟冷氣試場。

歷年學測都是在冬季的1月下旬舉行，不需要開冷氣，但去年學測考試期間部分考(分)區曾出現高溫，在考生要求下，以及考量極端氣候情形造成各地區可能溫度變化不同，大考中心決定從今年起，根據氣象署預報資料決定是否開放冷氣，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則。

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大學學測今天登場，首日考數學A、自然科，分別有9萬831人、7萬8282人報考。儘管天氣預報寒流將在明天南下，但今天上午各地天氣穩定，太陽高掛，也讓外界關心是否達到開放冷氣試場標準。

大考中心主任張新仁表示，今年首度依據交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報溫度，由大考中心統一決定是否開啟冷氣試場，其中上午數A與下午自然科，分別根據氣象署5點半與11點半最新預報資料決定，而從最新資料顯示，全國89個分區、60個鄉鎮市區的氣溫預報，都未達到攝氏28度，故今天沒有達到開啟冷氣試場標準。

由於各地氣溫狀況不一，最新預報也可能會有誤差，張新仁強調，基於考試公平性，若考分區所在鄉鎮市區預報氣溫超過攝氏28度，由大考中心統一決定開冷氣，不會由個別考場決定。

此外，隨著疫情趨緩，今年學測開放快篩陽考生應考，但得全程佩戴口罩。大考中心表示，今天早上數A考試時，共啟用5間備用試場，其中北區與東區各有一名考生，因為感冒或呼吸道症狀移到備用試場。