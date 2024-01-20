手機銷售、摸彩入題！學測數A「難易適中」　教師：五標與去年接近

▲學測首日第一節考數A，整份試卷為難易適中，計算量不大。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（20日）第一天首節考數學A。入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A涵蓋基本知識多且計算量不大，可鑑別不同程度考生，第13題的手機銷售、第15題的商場摸彩活動等，鼓勵學生平時多感受生活，讓數學在生活上更彰顯意義，整卷試題難易適中；台北市高中數學科教師群指出，今年數A題型與題目數和去年學測數A相同，整體難易度也和去年相仿，預估五標和去年差不多。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天上午第一節考數A，根據大考中心統計，共有9萬831人報考，2143人缺考，缺考率2.36%，較去年2.06%微幅上升0.3%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A涵蓋基本知識多且計算量不大，可鑑別不同程度考生，例如第1題以及並治療的藥物使用殘量，評量指數型衰退的數學模型，第13題的手機銷售，評量學生能否由三元一次方程式得到銷售數量比，第15題的商場摸彩活動，評量機率與期望值的基本概念，整份試卷隱含生活中的數學意義，鼓勵學生平時多感受生活，讓數學在生活上更彰顯意義，整卷試題難易適中。

▼學測數學A考題。（圖／大考中心提供）

▼學測數學A考題。（圖／大考中心提供）

▼學測數學A考題。（圖／大考中心提供）

入闈協助審題的高中生則認為，今年數A試卷著重觀念彙整，也強調高中基本數學知識，是份具有鑑別度的試題，整體而言，難易度為「難易適中」。

台北市高中數學科教師群指出，今年數A題型與題目數和去年學測數A相同，整體難易度也和去年相仿，但部分題目敘述稍為冗長，閱讀量大，也造成理解題意所耗費的時間拉長，預估五標和去年差不多。

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