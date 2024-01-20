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學測今登場！學生證非有效證件　5大提醒一次看

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今起一連舉行三天，考生記得攜帶有效證件。若要攜帶暖暖包，建議先拆開並讓監考老師查看。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（20日）起一連三天登場。大考中心提醒考生五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答；另寒流來襲，考生若攜帶暖暖包，建議先拆開並讓監考老師查看，或放桌上也可以，考生若要戴口罩，也要讓監考老師查看。

學測將在1月20日至22日舉行。大考中心表示，今年共有12萬195人報名，包括集體報名10萬9349 人，個別報名1萬846人，在34個考區，91個分區、3480個試場舉行。而今年各科選考人數，國文為 11萬9729 人、英文為11萬9783人、數學A為9萬830人、數學B為9萬9041 人、社會科9萬5934 人、自然科7萬8282 人。今天第一節考數A，第二節考自然科。

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大考中心表示，由於疫情趨緩，考生可自主決定是否戴口罩，也開放親友陪考，快篩陽考生可應考，但應試時應全程佩戴口罩，並到原編配考（分）區試場應試，考生若持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。

此外，由於學測期間正逢寒流南下，不少考生可能會戴口罩或帶著暖暖包。大考中心提醒，考生若要攜帶暖暖包入場，建議先將暖暖包拆開並讓監考老師查看，或放桌上讓也可以，考生若要戴著口罩應考，在比對考生身份時，要拿下口罩讓監考老師比對。

此外，根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多，還有不少考生忘記攜帶有效證件正本，大考中心提醒考生注意五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答。

▲▼學測即將登場，大考中心整理5大應考提醒，包括有效證件正本，包括。（圖／大考中心提供）

▲大考中心提醒，學生證不屬於應試有效證件。（圖／大考中心提供）※點圖放大

▲▼學測即將登場，大考中心整理5大應考提醒，包括有效證件正本，包括。（圖／大考中心提供）

▲大考中心公布作答相關提醒。（圖／大考中心提供）※點圖放大

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