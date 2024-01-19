「韓江配」是化被動為主動的高招　邱毅：不再受朱立倫掣肘

▲韓國瑜宴請黨籍立委 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜將與藍委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，前立委邱毅19日在臉書發文表示，韓國瑜找江啟臣搭擋立法院正副院長是化被動為主動的高招，不僅彰顯他的自主性，不再受到國民黨主席朱立倫的掣肘，也會得到中廣董事長趙少康領導戰鬥藍的戮力相挺，讓國民黨可能出現的內鬥就此落幕。

邱毅表示，韓國瑜找江啟臣搭擋立法院正副院長是一記高招，是化被動為主動的高招，朱立倫在選後只想著保他黨主席位子，遲遲不宣布韓國瑜為立法院長候選人，使得黨內謠言四起，群雄逐鹿爭位，韓國瑜處於被動尷尬局面，與其苦等朱立倫開口，還不如主動出擊，而且江啟臣與韓國瑜在角色功能上又具互補性，的確是在亂中一擊正中紅心的高招。

邱毅分析，韓國瑜此舉也等於解決民眾黨主席柯文哲的大難題，韓國瑜既然自己挑了副院長搭擋，就無需民眾再費心推人選，也破了韓昌配的傳言。平心而論，目前民眾黨八席立委都很資淺，應以犀利問政為主調，擔任正副院長都不合適，而韓國瑜既已表態，正好據此回絕民進黨的拉攏，也避免有心人士見縫插針的離間。

邱毅指出，2月1日的立法院正副龍頭選舉，柯文哲可下令民眾黨8席在第一輪支持「韓江配」，這是明助韓國瑜，若推出自己人選，「韓江配」仍可在第二輪獲勝，這是暗助韓國瑜。不管是明助或暗助，都是在野藍白合作，強力制????賴清德的起手式。

此外，邱毅強調，更重要的是，韓國瑜此舉彰顯他的自主性，不再受到朱立倫黨中央的掣肘，在立法院發揮出戰鬥力，也會得到趙少康領導戰鬥藍的戮力相挺，所以朱立倫辭不辭黨主席就顯得無關緊要了，國民黨可能出現的內鬥就此落幕。未來的立法院就是韓國瑜的舞台，他可以在這個舞台上盡情揮灑、全力發揮，讓賴清德受到監督制衡，難以胡作非為。