爭取立院副院長遭傅崐萁質疑　江啟臣：國會是我們的重點

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委當選人韓國瑜及江啟臣表態爭取立院正副院長，不過卻傳出同黨立委傅崐萁也有意角逐副手；稍早傅崐萁發聲明表示，江2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，會無法兼顧地方選舉行程。對此，江表示，「現在最重要是國會的事情，國會是我們的重點」。

▲韓國瑜宴請黨籍立委，江啟臣聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



韓國瑜今宴請國民黨新科立委，飯局中間他與江啟臣現身媒體前表示，就是以「韓江配」迎接未來立法院正副龍頭的挑戰，會雙進雙出，這是核心理念。

不過，有意當副手的傅崐萁表示，江啓臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。

媒體問江此事，他先說，「什麼選舉？選什麼？」媒體接著說，「台中市長」，江啟臣才說，「現在最重要是國會的事情，國會是我們的重點」。

另，對於民眾黨主席柯文哲表示，他不會被任何人遊說，改變想法？江啟臣說，他們還是一樣，釋出最大的善意，希望促成在野合作，韓也有再度重申，還是希望會有這樣的空間。

媒體再問，民眾黨先前說挺韓國瑜當立法院長，但現在不一樣？江啟臣強調，「但我們態度沒變，態度還是一樣」，立法院席次現在三黨不過半，希望促成在野大合作，讓國會能夠真正發揮監督制衡的力量，讓立法院變成人民的國會。

