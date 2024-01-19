斷與傅崐萁搭檔選立法院正副院長　韓國瑜：我跟江啟臣「雙進雙出」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與藍委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，但同樣有意角逐的立委傅崐萁，則指江2年後可能選台中市長，若當副院長，如何調配時間兼顧地方選舉與行程，傅甚至意有所指，自己能退而求次「韓傅配」。不過，韓國瑜今（19日）表示，他跟江啟臣會堅定攜手「雙進雙出」，尋求最大支持。

▲韓國瑜、江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜被安排在不分區立委第一順位，依慣例就被解讀是國民黨立法院長的人選，不過受限國會三黨不過半，民眾黨又拋出四點承諾，目前局勢仍未明。韓國瑜昨拋出跟立委江啟臣搭檔，但江強調會優先禮讓民眾黨；此外，同日也傳出傅崐萁有意角逐國會龍頭。

針對「韓江」參選立院正副院長，傅崐萁今表示，江啓臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。

傅崐萁也說，「正、副院長分開選舉，不在同一張選票上，沒有誰搭配誰的問題，換句話說，任何人也都可以和韓國瑜搭配。2020年總統大選，國民黨初選期間，他協助韓國瑜順利在初選勝出，有革命情感及一定的合作默契」。傅此番話，有「韓傅配」用意。

對於傅崐萁也想爭立法院長，韓國瑜19日說，對個人想法不予評論，他跟江啟臣聯手，希望立法院讓人覺得煥然一新，有強大改革動力，要做全國民眾的立法院，忠實反映人民需求，帶動國家前進，個人想法不在考量內。韓也透露，下周一所有立委會集會，到時候大家心中有話應會和盤托出。

韓國瑜也表示，非常感謝大家，他跟江啟臣會堅定，既然攜手，就這組合來迎接未來立法院正副龍頭挑戰，也尋求最大支持，會「雙進雙出」，這是核心理念。