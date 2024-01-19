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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜拋「韓江配」一舉三效　黃暐瀚：自信、互補、逼表態

▲▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

新國會將於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布，將與國民黨立委江啟臣組成「韓江配」，搭檔參選立法院正副院長。對此，資深媒體人黃暐瀚19日分析，韓國瑜率先拋出「韓江配」，可謂一舉三效，包括「自信、互補、逼表態」，如果最後民眾黨真的選擇「綠白合」，這次大選投給民眾黨主席柯文哲的藍營選民，有可能選擇回歸。

黃暐瀚表示，韓國瑜率先拋出「韓江配」，可謂一舉三效，第一效是「自信」，向各界表達參選立院龍頭之意，副手也已挑選完成，避免黨內雜音，斷絕傳言；二效是「互補」，江啟臣資深，還當過黨主席，政治份量夠，長期在外交委員會耕耘，未來肩負國會外交任務游刃有餘，是目前黨內的最好搭擋人選。

黃暐瀚指出，三效是「逼表態」，江啟臣不但與韓互補，還願意無條件退讓，只要民眾黨願意「藍白搭」，就立刻讓出副院長的位子。當江啟臣做出這個宣示之後，民眾黨被迫表態，是要接受？還是堅持藍綠都不投？如果最後真的「綠白合」，國民黨雖然會失去立法院長的位子，但白營將受「善變形象」所傷，這次大選投給柯文哲的藍營選民，有可能選擇回歸。

黃暐瀚說，韓江配三效，「自信、互補、逼表態」，但政治眼前一寸皆是迷霧，2月1日白營最後怎麼投誰也不敢說，韓國瑜當立法院長，還不算板上釘釘。

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