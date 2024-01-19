傅崐萁有意爭立法院長？　媒體人：朱立倫想奪回主導權的戲

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

新國會龍頭之爭成為焦點，國民黨立委當選人韓國瑜、立委江啟臣將組成「韓江配」爭取；不料，國民黨立委傅崐萁也傳出有意角逐新屆立法院長。對此，資深媒體人羅旺哲說明，現在這一齣，很有可能是國民黨主席朱立倫「想要奪回主導權」的一場戲，在韓國瑜自己公布「韓江配」後，朱立倫至今沒有現身，也沒有發言表達看法，三人若「喬不攏」，這時勢必就是朱立倫登場的時機，奪回立院龍頭主導權，並與大家說「我才是黨主席」。

羅旺哲今日在臉書表示，昨天韓國瑜公布立院龍頭副手，由江啟臣來搭配，藍營支持者看起來一片歡呼，但就在今天，可能有些變數，傅崐萁殺出叫板，讓不少人訝異，心想為什麼？

羅旺哲指出，這兩天「歡天喜地」時，有一個人消失了，那個人就是黨主席「朱立倫」，現在這一齣，很有可能是朱立倫「想要奪回主導權」的一場戲，在韓國瑜自己公布「韓江配」後，朱立倫至今沒有現身，也沒有發言表達看法，甚至有媒體報導「朱立倫不知情」的情況，而朱立倫似乎也沒有在韓國瑜的臉書上點贊或留言。

羅旺哲表示，當傅崐萁、韓國瑜、江啟臣如果「喬不攏」，這時勢必就是朱立倫登場的時機，奪回立院龍頭主導權，也等於跟大家說「我才是黨主席」；總之，在選後，這可能又是一齣宮廷大劇。