台東鳳梨釋迦鮮果　今正式上架新加坡超市

▲台東鳳梨釋迦鮮果今正式上架新加坡超市。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府日前成功重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。19日台東縣長饒慶鈴出席於新加坡巨人超市旗艦店舉辦的「釋釋如意 迦迦平安 台灣新春水果節」發布會，再次成功推動台東鳳梨釋迦在海外連鎖零售超市通路上架銷售。

饒慶鈴表示，縣府嚴格把關鳳梨釋迦的品質，致力提升鳳梨釋迦從生產到外銷包裝的整體產業鏈，除了持續耕耘中國大陸外銷市場，更重要的任務是讓鳳梨釋迦從產地台東直達終端消費市場，繼去年12月台東鳳梨釋迦首度於沃爾瑪集團旗下的山姆會員店合作銷售，更馬不停蹄拓展鄰近的亞洲其他國家，不論是馬來西亞、汶萊都可以看到台東鳳梨釋迦。

今年縣府也首度與新加坡牛奶集團旗下的巨人(Giant)超市連鎖通路合作，將台東高品質的鳳梨釋迦，直達終端消費者面前。希望以台東模式、高品質的果物形象，打造台東優質品牌，未來更會持續耕耘終端零售市場通路，將鳳梨釋迦的甜美，分享給更多海內外消費者。

饒慶鈴強調，所謂的台東高品質果物品牌形象，是從產地種植採收、包裝場集貨分級，清潔包裝、預冷保鮮，標準作業層層把關，建構農產品外銷「放諸四海皆準」的堅實基礎。以期未來在國際舞台上能真正擦亮台灣果寶，台東之光-鳳梨釋迦的金字招牌。