藍營總統大選連三輸　羅旺哲曝主因：九二共識的兩岸政策立場尷尬

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康日前發表敗選感言。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選結果出爐，期盼重返執政的國民黨，最終還是敗給了民進黨總統候選人賴清德，然而，選後黨內檢討聲浪四起，不少人也將敗因歸咎於爭取不到年輕選票。對此，資深媒體人羅旺哲今（19日）在臉書表示，國民黨在總統大選連輸三屆的主因，很有可能與兩岸政策路線模糊、立場尷尬有關。

羅旺哲提到，國民黨的敗選，很多人歸咎在拿不到年輕選票，但這話只對了一半，並指出，近年來三屆的總統大選、兩屆縣市長選舉，國民黨幾乎都在縣市長選舉「強壓」民進黨，但為何每一次到了總統選舉，就會慘敗？

對於這個現象，羅旺哲認為，國民黨縣市首長可以大勝，這就代表，藍營內不是沒有優秀人才，也有一定的年輕族群支持，甚至在人口眾多的六都中，仍可保持領先態勢。

然而，國民黨每次到總統大選，就會慘輸，羅旺哲認為，很大一部分原因，除了人選爭議之外，就是國民黨所主張的「兩岸路線」，不被台灣多數民眾認同。

不過，如果是這樣，那縣市長怎麼會贏？羅旺哲說明，原因在於縣市首長對於兩岸議題，相對來說都比較保留，而選民選縣市首長的第一要件，還是取決於「內政」、「民生」議題為主。但，總統大選不一樣，必須面對兩岸、外交、以及國防議題。

因此，羅旺哲推斷，兩岸政策就是國民黨每次在大選因為「路線模糊」、「立場尷尬」而吃虧的地方，對手都還沒扣帽子，自己就先戴上了。「立場不對，即便內政再好、施政再有理，也可能是一場空。」

羅旺哲點出，兩岸的氛圍，確實可以左右大選結果，當關係緊張時，國民黨大輸、慘輸；而當氣氛和緩時，同樣也是輸，輸多輸少而已。

為此，羅旺哲強調，國際局勢不斷在變，國民黨總以一句三十幾年前的「九二共識」，想要解決困境，但時空、環境早已都不同。

最後，羅旺哲說，當民進黨都已經調整台獨路線，緊緊抓住全台灣多數民眾認為的兩岸關係，還有國族意識，讓他困惑，國民黨的兩岸政策，還剩下什麼？

▼國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康日前發表敗選感言。（圖／記者湯興漢攝）

