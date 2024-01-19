韓國瑜沒選上立法院長就辭不分區？ 　韓辦：完全無此事





▲韓國瑜（圖左）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨拋與藍委江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，但傳出韓若未選上，將辭不分區。對此，韓國瑜辦公室今（19日）說，完全無此事，韓辦再慎重否認一次，謝謝大家。

韓國瑜被安排在不分區立委第一順位，依慣例就被解讀是國民黨立法院長的人選，不過受限國會三黨不過半，民眾黨又拋出四點承諾，目前局勢仍未明。韓國瑜昨拋出跟立委江啟臣搭檔，但江強調會優先禮讓民眾黨；此外，同日也傳出藍委傅崐萁有意角逐國會龍頭。

在國民黨內部傳出不同聲音之際，韓國瑜19日午宴藍委，頗具「固樁」意味。出席藍委鄭正鈐說，韓江配肯定是一時之選，「我們先來了解情況」，今天也是選後第一次見面，韓國瑜應該是很多人期待中適合人選。

不分區立委候選人徐弘庭說，他非常支持韓江配，韓江搭配也是國民黨希望向民眾黨遞出橄欖枝，希望民眾黨可以並肩合作。藍委賴士葆強調，他今天來表達支持韓江配。

韓國瑜中午12時抵達，江啟臣則在中午12時11分。目前出席人員有不分區立委當選人翁曉玲、許宇甄、王育敏、張嘉郡，與不分區立委候選人楊應超、徐弘庭、李縉穎、楊智伃、李霞等人，至於區域立委當選人則有廖先翔、李彥秀、張智倫、賴士葆、無黨籍立委當選人陳超明等人。傅崐萁未出席。