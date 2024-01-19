快訊／傳傅崐萁有意角逐立法院長　陳超明：他有來電話拜託

記者蘇晏男、崔至雲／台北報導

國民黨立委傅崐萁傳出有意角逐新屆立法院長。對此，無黨籍立委當選人陳超明今（19日）表示，傅有來電話拜託，沒有聊什麼，但是傅的意思「我們都懂」，不用講那麼明。

▲無黨籍立委當選人陳超明。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜被安排在不分區立委第一順位，依慣例就被解讀是國民黨立法院長的人選，不過受限國會三黨不過半，民眾黨又拋出四點承諾，目前局勢仍未明。韓國瑜昨拋出跟立委江啟臣搭檔，但江強調會優先禮讓民眾黨；此外，同日也傳出傅崐萁有意角逐國會龍頭。

韓國瑜19日中午在台北市信義區知名餐館宴請新屆藍委。陳超明受訪表示，韓江配是很好的搭配組合，江啟臣很不錯，能力都很強，形象也很好，未來他也會配合國民黨立法院黨團運作。

對於傅崐萁想要角逐？陳超明說，傅有來電話拜託，沒有聊什麼，但是傅的意思「我們都懂」，不用講那麼明。至於支持傅崐萁還是韓國瑜？陳超明聽聞後停頓三秒回應，問得很敏感，他保留空間。

對於餐敘過程，陳超明說，就喝茶聊天，沒有談到立法院長選舉，但大家心知肚明，不過韓江有爭取他支持。陳也說，他會跟國民黨團團進團出，目前是這樣，協調好都好。

韓國瑜中午12時抵達，江啟臣則在中午12時11分。目前出席人員有不分區立委當選人許宇甄、王育敏、張嘉郡，與不分區立委候選人楊應超、徐弘庭、李縉穎、楊智伃、李霞、李玉嬋、鍾沛君等人，至於區域立委當選人則有廖先翔、李彥秀、張智倫、賴士葆、葉元之、牛煦庭、林沛祥、無黨籍立委當選人陳超明等人。傅崐萁未出席。

▼韓國瑜宴請黨籍新屆立委。（圖／記者屠惠剛攝）