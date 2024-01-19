不評論傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜：下周一大家有話應會和盤托出

記者蘇晏男、崔至雲／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨拋與藍委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。韓國瑜今（19日）表示，這是先有跟黨中央溝通過，黨中央也能理解他們的想法跟理念。對於藍委傅崐萁也有意角逐國會龍頭，韓說，對個人想法不予評論，下周一所有立委會集會，到時候大家心中有話應會和盤托出。

▲韓國瑜、江啟臣聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜19日中午在台北市信義區宴請國民黨區域與不分區立委當選人，以及不分區立委候選人。韓國瑜受訪表示，韓江配事前有跟黨中央溝通過，黨中央也能理解他們的想法跟理念，也謝謝江啟臣發揮大無畏道德勇氣，一起承擔這樣挑戰。

對於傅崐萁也想爭立法院長，韓國瑜說，對個人想法不予評論，他跟江啟臣聯手，希望立法院讓人覺得煥然一新，有強大改革動力，要做全國民眾的立法院，忠實反映人民需求，帶動國家前進，個人想法不在考量內。韓也透露，下周一所有立委會集會，到時候大家心中有話應會和盤托出。

韓國瑜指出，他跟江啟臣的聯合臉書內容講很清楚，要扮演忠誠反對黨，監督執政的民進黨。既然他跟江聯手，也跟民眾黨講非常清楚，「江啟臣不光鼻子大，心胸更大」，要是能藍白合，立刻就放出（副院長），然後讓民眾黨藍白合。韓強調，他已釋出最大善意，真誠不虛偽。

韓國瑜中午12時抵達，江啟臣則在中午12時11分。目前出席人員有不分區立委當選人許宇甄、王育敏、張嘉郡，與不分區立委候選人楊應超、徐弘庭、李縉穎、楊智伃、李霞、李玉嬋、鍾沛君等人，至於區域立委當選人則有廖先翔、李彥秀、張智倫、賴士葆、葉元之、牛煦庭、林沛祥、無黨籍立委當選人陳超明等人。傅崐萁未出席。