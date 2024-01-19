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金光閃閃一甲子　屏東戲曲故事館「明興閣掌中劇團特展」

▲屏東戲曲故事館「明興閣掌中劇團特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東戲曲故事館「明興閣掌中劇團特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

扎根屏東潮州逾一甲子的「明興閣掌中劇團」，即日起至9月1日於屏東戲曲故事館展出「掌中明興-金光閃閃一甲子掌中戲特展」，近50件戲偶等展品，可窺見劇團三代傳承的掌中風華，以及為推廣屏東戲曲文化的貢獻。

▲屏東戲曲故事館「明興閣掌中劇團特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東戲曲故事館「明興閣掌中劇團特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「明興閣掌中劇團」自1957年創團以來，家族傳承三代，第一代團長蘇明順(阿明師)在劇藝上師承屏東「全樂閣」一派，劇團以專業純熟的操偶技藝、精湛扎實的編劇及詼諧逗趣的口白，在布袋戲界贏得不少名聲和口碑。不僅如此，劇團更長年致力保存與推廣布袋戲文化。

文化處說，「明興閣掌中劇團」是臺灣少數保留後場傳統北管樂隊演奏的家族戲班，不只前後場由家族成員擔綱，包含戲偶雕刻、偶服偶具、布景燈光等均不假他人之手，全由蘇家人親自參與，其中老團長蘇明順的三弟蘇明雄除了擔任後場樂師外，更是南臺灣重要的戲偶雕刻師，其刻偶技藝精巧有著「潮州尪仔」的美名。於2015年獲文化部認定為屏東縣無形文化資產保存團隊，被譽為「潮州國寶」。


多年來歷經明興閣老團長蘇明順及蘇俊榮團長的訓練，屏東縣來義國小手偶劇團19日於戲曲故事館表演，為展覽揭開序曲，薪傳守護傳統技藝。該校結合傳統手偶技藝與原住民傳統文化，參加各項全國比賽皆獲佳績。近期以「唐山公與內社媽」故事參加全國學生創意戲劇比賽屏東縣初賽獲特優成績。

文化處表示，這次特展以「明興閣」創始人蘇明順為首，透過「搭起一甲子的戲台」、「從前場到後場」、「開枝散葉」呈現六十多年來三代傳承所奠定的技藝精髓，也展現臺灣布袋戲文化價值與生命力。

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