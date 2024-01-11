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潮州警前進營區　向國軍宣導識詐+交通安全

▲潮州警分局受邀前往轄區陸軍第四地區運輸兵群東岸營區進行反詐等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局受邀前往轄區陸軍第四地區運輸兵群東岸營區進行反詐等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙案件層出不窮，為了加強全民反詐意識，潮州警分局於日前受邀前往轄區陸軍第四地區運輸兵群東岸營區，向國軍弟兄們實施「防詐騙、交通安全及婦幼保護」宣導，藉此讓國軍弟兄們瞭解最新的詐騙手法；也透過新修正的交通法令及行人路權規定，讓營區官兵們瞭解人本路權、防禦駕駛的觀念。

▲潮州警分局受邀前往轄區陸軍第四地區運輸兵群東岸營區進行反詐等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警方現場介紹了詐騙手法及名人宣導影片、各型態交通違規認識、車輛不停讓行人相關取締規則，以及2023年6月30日起之最新交通新制(如提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則及汽機車不停讓行人加重開罰，以及跟蹤騷擾防制法構成要件介紹等。

現場國軍弟兄仔細地聆聽警方分享實際案例，並積極參與有獎徵答活動、上台分享自己的看法，互動相當熱絡，收到寓教於樂的作用。

潮州分局長林明波表示，當前詐騙手法幾乎跟著時事走，除了透過高密度宣導，並加強偵防作為外，對民眾來說「識詐」就是第一要務，「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」另外，因年終獎金發放，現金大量流動，金融機構、農（漁）會信用部、郵局、ATM等，極可能成為強盜、搶奪目標，詐騙集團魔爪正亦會利用這段期間伸入民間；同時，量販店、賣場、超商（市）及加油站人潮眾多，易遭歹徒扒竊，請民眾務必提高警覺。

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