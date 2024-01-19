友善國際人才居留環境　雲林移民署赴雲科大學宣導新移民法

▲雲林移民署赴策略聯盟大學宣導移民法新制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為加強延攬及留用國際人才，移民法自2024年1月1日起鬆綁相關停居留規定，移民署南區事務大隊雲林縣服務站及專勤隊結合策略聯盟力量，特地前往國立雲林科技大學向校內國際師生宣導優惠措施及修法資訊，期共同營造友善國際優秀人才之居留環境。



雲林縣服務站說明，為讓外國人、僑外生生活更便利，自2024年1月1日起，放寬外國人持有效簽證或適用以免簽證方式入國者，申請居留證期限由15日延長至30日，以便利來台外國人有充足時間尋找住所及熟悉環境。且對於以免簽證方式或持停留簽證來臺就學之僑外生，無須再向外交部申請居留簽證，即可直接向內政部移民署申請就學事由之居留證，營造友善國際生活環境，藉以吸引外籍人士來台就學。

為增加外國人才留台服務的誘因，放寬來台就學的外國人在畢業之後可申請延期居留，期間最長為2年。另外國專業人才、外國特定專業人才在台取得碩、博士學位者，可折抵永久居留年限1至2年，且外國特定專業人才取得永久居留年限由5年縮降為3年。

同時放寬外國人取得永久居留後，無須每年均居住超過183日，只要最近5年內「平均」居住183天以上即可，以便利外國人出差、訪友或探親之國際行程安排。並新增對我國有特殊貢獻、高級專業人才、於各專業領域得首獎申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，皆可隨同永久居留，以吸引更多國際人才來台發展。

雲林縣服務站站主任黃仲傑表示，雲林科技大學自2012年起即與本站建立策略聯盟，並積極協助外國人在台各項需求，雲科大擁有外籍教師21名、碩博士外籍生280多名，為國際人才匯集之地，其中不乏研究表現或學術貢獻傑出之人才，透過策略聯盟共同宣導，期許能讓更多優秀國際專業人才願意生根台灣，提升國際競爭力。

▲移民署邀請雲科大國際長潘偉華(左二)、徐啟銘教授(左一)、化學工程及材料工程系主任粘譽薰(右二)、印度籍梅花卡永久居留學者格拉科塔(右三)共同宣導移民法友善國際人才新制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）