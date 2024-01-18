驚險瞬間！國小童突將同學推進車道　警提嚴重後果：恐涉肇責

記者蔡佩旻／雲林報導

學區行車除需放慢速度外更需注意學童行走動態，雲林一名駕駛人昨（17）日中午前往某小學接孩子放學，行經校旁小巷，見前方有學童步行，正以低速慢慢通過，未料左前方8名學童一起走著，其中一人竟將身旁的同學突然推到馬路上。警方表示，行人亦有使用道路規定，依此案例若造成傷亡，恐亦有肇責。

▲雲林某國小學童步行嬉鬧，將同學一把推上車道，嚇壞後方駕駛人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林一名家長昨日中午開車接孩子放學時，12時40分行經學校旁小巷弄，因巷弄狹窄路旁有停放車輛，加上不少學生與家長行走，駕駛以非常慢的速度前進，未料途中，於車輛左前方有8名學生一起步行，看起來有說有笑，也不時轉頭看後方，卻在車子快到達時，其中一人用雙手將身旁男童往外推，被推的孩子一個踉蹌差點跌在馬路中央，幸好沒摔倒，趕緊走回路邊。

駕駛將行車紀錄器上傳朋友圈，指出「現在孩子玩很大，推同學要給車撞」。提醒大家開車行經學區，遇有行人務必注意慢行。對此，雲林縣政府教育處社會教育科科長李諺亮呼籲，學生、小朋友「走路」務必要遵守交通安全、不能嬉戲，另外，教育處將行文各個學校利用朝會、集會或將「交通安全」融入各領域宣導。

有用路人關心，萬一因此發生意外，肇責怎麼看？警方表示，肇事情況需試個案認定，行人亦有使用道路的規定，例如，一定要靠邊行走。警方呼籲，駕駛人行經窄巷狹路交通複雜路段，應減速慢行並隨時做好煞停之準備。如遇前方有行人嘻鬧之動作，駕駛人可輕鳴喇叭示警，以提醒行人後方有車輛，行人並應靠邊行走，以保護雙方安全。

▲駕駛人機影片上傳朋友圈群組，提醒大家開車、騎車行經學區，務必特別注意學童行走動向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）