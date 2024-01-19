雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

▲雲林東勢鄉肉鵝畜牧場昨日確診H5N1亞型高病原性禽流感病例，執行1477隻36日齡肉鵝撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉一家肉鵝畜牧場於昨(18)日確診H5N1亞型高病原性禽流感病例，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序執行1477隻36日齡肉鵝撲殺銷毀作業，因本月初鄰近雞場亦染疫確診，不排除感染源有地緣關係；2024年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計2例，陸禽1場、鵝1場。

雲林縣動植物防疫所說明，東勢鄉確診H5N1亞型高病原性禽流感肉鵝場，飼主於1月14日發現的肉鵝攝食異常且伴隨大量死亡，立即向防疫所通報採樣化驗，經檢驗後於18日確診，由防疫人員進場執行銷毀作業並全區清潔消毒。因月初距離約1公里左右肉雞場剛確診撲殺，懷疑感染源疑有地緣關係，目前正在釐清中。

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農業部動植物防疫檢疫署18日邀集台北市野鳥學會、東海大學、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開候鳥遷徙預警會議，經討論後與會專家研判，近3週來台冬候鳥族群及數量皆呈現穩定趨勢，惟度冬候鳥於溼地活動，活動區域與周邊禽場重疊，養禽業者仍應加強防範。

雲林縣防疫所所長廖培志指出，近期高病原性禽流感疫情有逐步升溫趨勢，且 H5N1亞型高病原性禽流感病毒透過候（野）鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場風險仍高。請縣內禽農務必加強禽舍保溫工作與防鳥設施，盡速修繕破損之圍網，加強場區內外清洗、消毒工作，務必落實生物安全防疫。

▲雲林東勢鄉肉鵝畜牧場昨日確診H5N1亞型高病原性禽流感病例，執行1477隻36日齡肉鵝撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）