稱雲林警中彈「命大、守住負面新聞」！警政署高官道歉：心直口快

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導

雲林縣警察局新舊任局長李建民、林故廷17日舉行交接典禮，警政署警政委員黃勢清在致詞時提到，去年雲林縣發生警匪槍戰，受傷的員警林俞宏「命大」，並肯定卸任局長林故廷公關做得好，「守住負面新聞，5天後才上電視」，引發基層不滿。對此，黃勢清事後也向受傷員警家屬道歉了。

雲林麥寮鄉去年10月21日發生警匪槍戰事件，警方接獲報案，指有民眾駕車卡在田裡需要救助，林俞宏與同仁等2名員警到場先協助聯繫拖吊車支援，但在確認身分時，發現謝姓駕駛為通緝犯，謝見身分曝光立即開槍襲警然後逃逸，警員雖連開8槍反擊，但林俞宏仍被擊中頭部，所幸送醫後沒有大礙。但消息5天後才曝光，也引起當地民眾譁然，懷疑雲林警方欲掩蓋警員查緝案件卻遭伏擊的重大疏失。

▲雲林警員林俞宏遭通緝犯開槍僅差0.1公分險殞命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

然而，警政署警政委員黃勢清17日監交後致詞時竟提到，去年雲林縣槍案，同仁命大，子彈只是擦過頭部而已，甚至公開說「要誇讚故廷做得好，這種新聞比較負面的、不好的新聞有辦法守得住」，還笑稱不是在「噹」媒體，讓現場媒體譁然，更讓基層不滿。

林俞宏父親得知此言論後表示，沒想到兒子死裡逃生，在長官眼中竟是恥辱丟臉的事情，砲轟「兒子撿回一命，長官不思考如何調整改進員警執勤安全，只擔心升遷，難怪警局壓新聞，實在是基層員警的悲哀！」林父還稱，林俞宏因腦部受子彈震波衝擊，現在即便外傷已經恢復，但走路還是歪斜，至今仍在休養復健中。

根據《聯合新聞網》報導，黃勢清事後自覺心直口快，已親自致電向林家人道歉，而林父也表示理解，願意釋懷。

▼雲林槍戰員警頭部受傷5天後才上報，黃勢清（左二）竟讚「守得好」。（圖／記者蔡佩旻攝）