　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林警中彈被誇「命大、守住負面新聞」！黃勢清道歉：心直口快

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導

雲林縣警察局新舊任局長李建民、林故廷17日舉行交接典禮，警政署警政委員黃勢清在致詞時提到，去年雲林縣發生警匪槍戰，受傷的員警林俞宏「命大」，並肯定卸任局長林故廷公關做得好，「守住負面新聞，5天後才上電視」，引發基層不滿。對此，黃勢清事後也向受傷員警家屬道歉了。

雲林麥寮鄉去年10月21日發生警匪槍戰事件，警方接獲報案，指有民眾駕車卡在田裡需要救助，林俞宏與同仁等2名員警到場先協助聯繫拖吊車支援，但在確認身分時，發現謝姓駕駛為通緝犯，謝見身分曝光立即開槍襲警然後逃逸，警員雖連開8槍反擊，但林俞宏仍被擊中頭部，所幸送醫後沒有大礙。但消息5天後才曝光，也引起當地民眾譁然，懷疑雲林警方欲掩蓋警員查緝案件卻遭伏擊的重大疏失。

▲雲林警員林俞宏遭通緝犯開槍僅差0.1公分險殞命，雲林縣警局長前往醫院慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警員林俞宏遭通緝犯開槍僅差0.1公分險殞命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

然而，警政署警政委員黃勢清17日監交後致詞時竟提到，去年雲林縣槍案，同仁命大，子彈只是擦過頭部而已，甚至公開說「要誇讚故廷做得好，這種新聞比較負面的、不好的新聞有辦法守得住」，還笑稱不是在「噹」媒體，讓現場媒體譁然，更讓基層不滿。

林俞宏父親得知此言論後表示，沒想到兒子死裡逃生，在長官眼中竟是恥辱丟臉的事情，砲轟「兒子撿回一命，長官不思考如何調整改進員警執勤安全，只擔心升遷，難怪警局壓新聞，實在是基層員警的悲哀！」林父還稱，林俞宏因腦部受子彈震波衝擊，現在即便外傷已經恢復，但走路還是歪斜，至今仍在休養復健中。

根據《聯合新聞網》報導，黃勢清事後自覺心直口快，已親自致電向林家人道歉，而林父也表示理解，願意釋懷。

▼雲林槍戰員警頭部受傷5天後才上報，黃勢清（左二）竟讚「守得好」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲離譜！雲林槍戰員警頭部受傷5天後才上報，警政署竟讚「守得好」。（圖／記者蔡佩旻攝）

ET快訊
好幾週才做一次？醫曝性慾低落「10大原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國一北上316.2公里發生小貨車追撞救護車　3人受傷送醫

稱雲林警中彈「命大、守住負面新聞」！警政署高官道歉：心直口快

女友崩潰「你為什麼幫她夾菜！」　情侶深夜大吵恐付出1.8萬代價

快訊／北市林森北路「道路塌陷」！驚現60公分天坑　警方封鎖現場

新北2層樓高鴿舍冒黑煙竄火舌！上百隻鴿子BBQ熟了

代操基金「搭便車」撈上億外快　2投信經理人聲押禁見改交保

快訊／藝人小馬豪車LM停路邊遭擦撞　警方將重懲肇逃者

法院禁止國三割頸案訊息曝光網民炸鍋！司法院終於說話了

超美「調查官姊妹花」調職　理由竟是老爸太正直

名下無財產3度酒駕不甩罰鍰　執行署去函新東家...他秒繳清19萬

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

國一北上316.2公里發生小貨車追撞救護車　3人受傷送醫

稱雲林警中彈「命大、守住負面新聞」！警政署高官道歉：心直口快

女友崩潰「你為什麼幫她夾菜！」　情侶深夜大吵恐付出1.8萬代價

快訊／北市林森北路「道路塌陷」！驚現60公分天坑　警方封鎖現場

新北2層樓高鴿舍冒黑煙竄火舌！上百隻鴿子BBQ熟了

代操基金「搭便車」撈上億外快　2投信經理人聲押禁見改交保

快訊／藝人小馬豪車LM停路邊遭擦撞　警方將重懲肇逃者

法院禁止國三割頸案訊息曝光網民炸鍋！司法院終於說話了

超美「調查官姊妹花」調職　理由竟是老爸太正直

名下無財產3度酒駕不甩罰鍰　執行署去函新東家...他秒繳清19萬

噴霧用錯更乾燥！皮膚科醫師揭「4大保濕迷思」：光敷面膜沒用

緯軟去年營收、獲利齊攻頂　每股賺 8.49元　

10萬救命錢最後1天！勞保紓困貸款今截止　農曆年前入帳

鸚鵡界籃球賽開打！　用嘴叼聰明投籃+搶球

社會熱門新聞

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

即／高雄砂石車追撞機車　34歲女騎士當場慘死

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

半套店主打9年級爆乳妹　51歲大媽讓老司機哭了

達摩洞連砍7人！他猛砍頭皮、臉頰滿地血喊：我不在場

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

操作基金偷跟單海削4億　2經理人聲押

即／台中巡佐累倒值班台　今晨搶救不治

即／北市林森北路驚現天坑！警方封鎖現場

台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水

即／男住北車電梯口　陳屍帳篷內

北市女警見香奈兒包昏了頭　「虛報」私吞下場曝

即／白洋裝女「雙腳騰空」倒在5F遮雨棚！送醫不治

更多熱門

相關新聞

即／麥寮鄉長蔡長昆當選無效定讞

即／麥寮鄉長蔡長昆當選無效定讞

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆涉嫌賄選，被雲林地檢署提出當選無效訴訟，雲林地院以證據不足為由裁定駁回，檢察官不服提起上訴，台南高分院審理後採認檢察官所提之證據，18日宣判原判決廢棄，蔡長昆當選無效。

警槍戰受傷5天才曝光　警政署竟說「他命大」

警槍戰受傷5天才曝光　警政署竟說「他命大」

國小童突將同學推進車道　警籲：恐涉肇責

國小童突將同學推進車道　警籲：恐涉肇責

雲林監獄暖心懇親　透過互動傳遞廉政觀念

雲林監獄暖心懇親　透過互動傳遞廉政觀念

雲林縣警局新舊局長交接　李建民展望新氛圍

雲林縣警局新舊局長交接　李建民展望新氛圍

關鍵字：

命大雲林黃勢清林俞宏

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

更多

最夯影音

更多
曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面