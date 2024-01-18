雲林槍戰警頭部受傷...5天才曝光　警政署竟說「他命大」基層炸鍋

▲離譜！雲林槍戰員警頭部受傷5天後才上報，警政署在局長交接時，竟稱讚「負面守得好」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局新舊任局長李建民、林故廷昨（17）日舉行交接典禮，警政署警政委員黃勢清監交後發表講話，針對去年雲林縣發生警匪槍戰，黃竟表示，受傷的員警林俞宏「命大」，只是被子彈擦過頭部，還肯定卸任局長林故廷公關做得好，「守住負面新聞，5天後才上電視」，還語出驚人地說自己「先前在雲林縣任職時，台西發生命案，半個月沒上過電視，要求公關室同仁學著點！」

黃勢清的談話立即在基層警界引發不滿，林俞宏父親得知此言論後表示，沒想到兒子死裡逃生，在長官眼中竟是恥辱丟臉的事情，砲轟「兒子撿回一命，長官不思考如何調整改進員警執勤安全，只擔心升遷，難怪警局壓新聞，實在是基層員警的悲哀！」

▲雲林發生警匪槍戰，一名警員頭部受傷，轄內發生重大治安事件，警方竟在5天後才披露。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林麥寮鄉去年10月21日發生警匪槍戰事件，警方接獲報案，指有民眾駕車卡在田裡需要救助，林俞宏與同仁等2名員警到場先協助聯繫拖吊車支援，但在確認身分時，發現謝姓駕駛為通緝犯，謝見身分曝光立即開槍襲警然後逃逸，警員雖連開8槍反擊，但林俞宏仍被擊中頭部，所幸送醫後沒有大礙。但消息5天後才曝光，也引起當地民眾譁然，懷疑雲林警方欲掩蓋警員查緝案件卻遭伏擊的重大疏失。

父親也透露，林俞宏因腦部受子彈震波衝擊，現在即便外傷已經恢復，但走路還是歪斜，至今仍在休養復健中。

警政署警政委員黃勢清曾經擔任過雲林縣警察局長，昨日監交後致詞時竟提到，去年雲林縣槍案，同仁命大，子彈只是擦過頭部而已，甚至公開說「要誇讚故廷做得好，這種新聞比較負面的、不好的新聞有辦法守得住」，還笑稱不是在「噹」媒體，讓現場媒體譁然，更讓基層不滿。