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2024走春首選雲嘉南　四大景點慢漫遊

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署精選四大走春必遊景點，包含雲林、嘉義及台南地區之人文地景、特色美食的亮眼行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署精選四大走春必遊景點，包含雲林、嘉義及台南地區之人文地景、特色美食的亮眼行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連假想來一場輕鬆愜意的小旅行嗎？跟著勞動部勞動力發展署雲嘉南分署玩就對了，分署精選四大走春必遊景點，包含雲林、嘉義及台南地區之人文地景、特色美食的亮眼行程，只要打開專屬網站「好時光靚市集-2024走春推薦 雲嘉南慢漫遊」，就能讓在地人帶您輕鬆暢遊。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，協助地方帶動其特色產業發展，並同時提供失（待）業者、二度就業婦女、中高齡者、身心障礙者等穩定就業機會，計畫推動迄今已補助雲嘉南區民間團體近2千個就業計畫，創造逾1.2萬個工作機會，積極營造地方創生。

劉邦棟還說，春節將近特別邀請雲嘉南轄區多元及培力就業開發方案單位，包括阿里山世界遺產協會、茶山部落產業社區合作社、湖山水庫人文生態保護協會、後壁休閒農村產業文化發展協會等，精選四條旅遊路線，皆由參與多元及培力單位的進用人員擔任在地響導，安排深度旅遊，讓民眾體驗不同風光，也希望藉此帶動地方經濟、活絡產業發展。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署精選四大走春必遊景點，包含雲林、嘉義及台南地區之人文地景、特色美食的亮眼行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

若想在熱鬧的嘉義市尋找一絲悠閒氣息，那麼不能錯過嘉義製材所，園區內保有昔日製材工場的完整建築，春節期間(2/10~2/12)也將舉行「木頭人市集」，園區的「貳陸陸杉Space」輕食咖啡廳，更提供旅客享受悠閒的空間；若要遠離塵囂，在阿里山山脈邊緣有一處孕育三族共生的平原—茶山部落，族人以豐盛的鄒族風味餐款待外地人，並有豐富的活動體驗含射箭、搗麻糬、月桃鳥笛等，你可以看到部落中在各家屋前的特色涼亭(hufu)，讓人獲得放鬆與滿足。

還有一處雲林的秘境—湖山水庫，入山後先來一場攀樹挑戰，從至高處欣賞湖山美景，當然也少不了要美食來相襯，用柴燒大灶烹調小農作物，在三合院中品嘗道地古早味，若想完整體驗湖山水庫的生態，推薦可留宿一晚，相當適合安排一場親子生態之旅；此外，台南後壁以稻米聞名的菁寮，5年前因為連續劇而再次喚醒台灣人對家庭的深刻記憶，在春節期間走一趟後壁，你會發現除了記憶中的紅磚瓦屋，更多了新生代對家鄉的懷念和執著，例如款式新穎茄芷袋、亮眼包裝米啤酒、中藥冰飲沖茶包等，連紅龜粿也能動手DIY。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署精選四大走春必遊景點，包含雲林、嘉義及台南地區之人文地景、特色美食的亮眼行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署透過多元及培力計畫，輔導有志深根在地的單位，推廣地方美景、美食及文化，並為地方帶來源源不絕的創新能量，誠摯邀請您在春節期間來一趟雲嘉南之旅，親身感受南台灣特有人文風情。完整遊程資訊請上「好時光靚市集-2024走春推薦 雲嘉南慢漫遊」https://www.besttimemarket.com/happynewyear網站查詢。

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走春.雲嘉南景點

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