考察全台9大爛景點！法百萬YTR讚好玩「給台灣人滿星」

▲嘉義高跟鞋教堂。（圖／記者周姈姈攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」來自法國，來台居住邁入第6年，經常拍片分享他對台灣各種事物的心得。他3日在頻道PO出影片「實際考察台灣人的最爛景點」，點名嘉義「高跟鞋教堂」以及台東「水往上流」等地。實際去過後，他坦言景點確實不太有趣，但遇到很多熱情、有趣的人，「我要給台灣人滿星。」

影片中，酷去了好幾個景點或打卡點，有嘉義「高跟鞋教堂」、台南「虱目魚小子」、七股「鹽山」、六甲「夢之湖」、台東「水往上流」、雲林「五年千歲公園」、彰化「南天宮十八層地獄」、苗栗「秋茂園」，以及新竹「內灣老街」。

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實際走訪過後，酷認為，很多景點本身確實就是「單純拍照用」，但可能會遇到熱情、有趣的台灣人。像他在高跟鞋教堂就遇到來自雲林的導遊Michael，對方請他喝咖啡、邀請以後要去雲林。酷還被一位完全不認識他的阿伯要合照、跟可愛的狗狗玩。

在七股「鹽山」時，酷到附近餐廳吃飯，便詢問員工可以在鹽山玩什麼，意外請出企劃人員帶他體驗園區、幫忙拍照，解鎖各種玩法，讓他對鹽山大改觀。另外，在彰化「南天宮十八層地獄」、苗栗「秋茂園」，新竹「內灣老街」，他都有遇到人陪玩或介紹。

與台灣人的互動，酷覺得這些景點變得很好玩，留下很多美好的回憶，「不管是在高跟鞋教堂的Michael、七股鹽山的兩個企劃、夢之湖的4個NPC，或是南天宮的Fan、秋茂園的叔叔，還有竹東高中的同學們，我發現其實你去哪裡不是重點，你跟誰一起去才是。」