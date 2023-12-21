不是墾丁、太魯閣！台灣「最強國家公園」716萬朝聖　遊客大暴增

▲陽明山國家公園今年已逾716萬人造訪，成為國人首選國家公園。（資料照／公園處提供）

記者邱晟軒／綜合報導

2023年即將結束，全台各大旅遊、觀光景點訪客統計紛紛出爐！根據內政部內政統計通報顯示，在全台的10大國家公園當中，緊臨台北都會區的陽明山國家公園，今年1月至9月累積造訪人次高達716萬，成為台灣人旅遊首選。

為保護國家特有之自然風景、野生動植物及史蹟，並提供國民育樂休閒及研究之場域，民國61年國家公園法公布後，相繼成立墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江及澎湖南方四島、壽山等國家公園。

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根據內政部內政統計通報顯示，在全台的10大國家公園當中，緊臨台北都會區、以大屯火山群為主的火山地型景觀的陽明山國家公園，今年1月至9月累積造訪人次高達716萬，高居全台國家公園之首。

▲2023年全台國家公園訪客統計 。（圖／記者邱晟軒製圖）

翻開Google評論，陽明山國家公園評分高達4.5顆星（24,190 則評論），不少民眾盛讚地理方便，容易抵達「超級便捷的好山區，風景如畫；從小油坑攻台北的七星山，沿途能見硫磺氣孔，不需一小時即可攻頂」、「台北坐公共運輸工具上山很方便，腹地廣大，綠蔭盎然」、「這裡超舒服、超chill 」、「擎天崗真的很好玩，適合野餐，台北很熱，但這裡是避暑的好去處！」

攤開排名，第二名是「太魯閣國家公園」，累積了363萬人次造訪；接著依序為壽山國家公園（221萬人次）、墾丁國家公園（207萬人次）、金門國家公園（109萬人次）、雪霸國家公園（79萬人次）、玉山國家公園（78萬人次）、台江國家公園（29萬）、澎湖南方四島國家公園（3萬8千人次）及東沙環礁國家公園（3165人次）。

截至今年9月，國家（自然）公園遊客人數與2022年同期比較，增加390萬人次，其中以陽明山國家公園增加276萬人次（+62.77％）最多、壽山國家自然公園增加53萬人次（+31.55％）次之、太魯閣國家公園增加37萬人次（+17.99％）居第3。

▼花蓮太魯閣九曲洞步道，鬼斧神工與險峻的地勢令人讚嘆震懾。（圖／記者蔡玟君攝）