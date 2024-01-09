「不會想去第二次」的台灣景點？大票秒投1處：真的看不懂

▲台東「水往上流」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有許多「打卡聖地」，實際走訪後不會想再去玩。爆料公社8日就發起討論，「哪個景點是你去過第一次就不想再去第二次的？」其中，超多人點名一處，「真的看不懂」、「+1這裡真的很無聊」、「小時候一頭霧水的水溝」，話題引發熱議。

爆料公社發起討論，「哪個景點是你去過第一次就不想再去第二次的？」網友紛紛點名，「慈湖」、「花蓮的親不知子天空步道」、「101！景觀台」、「高跟鞋教堂…」、「南投竹山天梯」、「花蓮新社梯田，被一堆空拍機照片騙了」、「台南國聖燈塔，偏僻+熱+難走+一堆沙+流浪狗」、「忘憂森林爛到爆」、「我有次聽同事說可以看新山夢湖，就真的去了…結果一堆長青苔的裝置藝術跟一個湖而已，無聊爆。」

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其中，超多人點名台東的「水往上流」，「我都不知道大家去那裡幹嘛」、「看到那條水溝，就是大傻眼」、「開了很遠很遠，還要往上走一段路，只為看那一條小水溝的水往上流，那麼一小段，然後沒了。」但也有人笑，「可是童年回憶，我拿照片都有。」

不過，也有網友表示，「跟對的人一起，每個景點我都能去N次。」事實上，來自法國的百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」，近日也PO出影片「實際考察台灣人的最爛景點」，點名嘉義「高跟鞋教堂」以及台東「水往上流」等地。他實際去過後，坦言景點確實不太有趣，但遇到很多熱情、有趣的人，「其實你去哪裡不是重點，你跟誰一起去才是。」