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花蓮3大知名景點敬老扶弱　持敬老卡及愛心卡免費入園

▲▼花蓮3大知名景點持續提供敬老卡與愛心卡免費入園優惠，縣府社會處處長陳加富率隊至各園區致謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮3大知名景點持續提供敬老卡與愛心卡免費入園優惠，縣府社會處處長陳加富（左二）率隊至各園區致謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場及富源森林遊樂區等三大知名景點今年持續提供本縣敬老卡與愛心卡免費入園遊園服務，4日花蓮縣政府社會處處長陳加富率隊至各園區致謝。

花蓮縣政府敬老愛心卡自開辦以來，不僅提供長者及身心障礙者搭乘大眾運輸工具享有票價優惠，更與遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場以及富源森林遊樂區等園區洽談合作，只要持花蓮縣府核發有效之敬老愛心卡搭配相關身分證件，即可免費入園遊園，有效促進社會參與。

遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場以及富源森林遊樂區為花蓮縣三大著名景點，適合與家人同遊同樂，廣受縣民及遊客喜愛。花蓮縣政府為誠摯感謝三大園區長期以來對本縣長者與身心障礙者的熱忱貢獻，社會處處長陳加富親至各園區致贈感謝狀。

▲▼花蓮3大知名景點持續提供敬老卡與愛心卡免費入園優惠，縣府社會處處長陳加富率隊至各園區致謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

友善環境與健康老化是當前永續社會發展的目標之一，花蓮縣政府近年積極開辦敬老愛心卡相關社會福利，包含2020年開放免費搭乘統聯客運、首都客運及臺北客運於本縣境內營運之市區公車與公路客運路線；2023年為讓服務使用者與各合作業者便於區辨卡片使用者，而辦理卡面更換作業。同年亦開放補助免費搭乘北-花線國道客運路線；而敬老計程車補助也即將於今年3月1日上路。各項政策的推動讓長者及身心障礙者憑著一張卡就能走出家門、環遊花蓮。

自敬老卡開辦迄今，已發放約2萬9,108人次、愛心卡發放約6,179人次，共計3萬5,287人次，隨著本府社會福利政策發展，申辦數有逐年增加趨勢，花蓮縣政府感謝三大園區的鼎力支持，也期許有更多社會企業與民間團體加入服務行列，公私協力，共同營造友善幸福花蓮。

▲▼花蓮3大知名景點持續提供敬老卡與愛心卡免費入園優惠，縣府社會處處長陳加富率隊至各園區致謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場及富源森林遊樂區繼續提供敬老愛心卡免費入園服務，嘉惠長者及身心障礙者，花蓮縣政府鼓勵縣民可多加運用，偕同家中長輩及親朋好友一同外出走走，吸收大自然芬多精也增進親友情誼。

花蓮縣政府也提醒大家，為避免卡面印製照片因年久磨損無法辨認，請於入園時一併出示相關身分證件（敬老卡請出示身分證，愛心卡請出示身心障礙證明）供售票人員檢核，以利加速入園流程。

敬老卡及愛心卡申辦程序請洽本府社會處網站，或撥03-8227171#388、389 蘇小姐
 

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