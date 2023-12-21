問100個高雄人都不知！隱藏樂園「90元玩到爽」　隔壁是最強老街

▲台灣遊樂區鼻祖「三桃山遊樂園」掀網友回憶殺。（圖／翻攝Google Maps）

記者邱晟軒／綜合報導

你聽過「三桃山遊樂園」嗎？近日，有網友在社群媒體分享了一處座落在高雄旗山區的隱藏景點，宣稱這是「問100個高雄人都不會知道的地方」，門票90元玩到飽，且距離最頂「旗山老街」僅1.4公里。消息曝光後掀起眾多網友回憶殺「小時候超愛去」。

「這是一個問100個高雄人都不會知道的地方！」有一名網友最近在Tik Tok發短影音指出，高雄三桃山森林遊樂園86年前曾是台灣遊樂園鼻祖，園區內有水濂洞迷宮、九重葛花海、三層樓巨型溜滑梯、空中腳踏車等遊樂設施。除此之外，遊區內還有烤肉區、賣畫區、展演舞台，以及許多迷宮隧道可以探險。

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該網友表示，走完整個園區就要耗上將近一個小時，是一個適合帶小朋友放風整天的遊樂去處，更笑稱「門票只收90元，但是玩起來比六福村還要累」。

影片曝光後，立即激起許多網友回憶「童年，30幾年前常去」、「我小時候超愛去，最喜歡超大溜滑梯」、「小時候那個大溜滑梯是最棒的」、「小時候外婆常常帶我去，被空中腳踏車嚇死」、「三桃山超級好玩」；還有遊客分享趣事「上次去和櫃檯阿姨反映蚊子超多被咬，阿姨送我一瓶防蚊液」。

根據高雄市旗山區公所介紹，三桃山遊樂園是台灣遊樂區的鼻祖，位於旗山區西南方的旗南一路旁，目前為私人經營的遊樂花園，是由陳秋涼先生投資興建而成，原來取名「秋涼山」，喜歡閱讀西遊記的陳秋涼先生在園區內設置許多關於西遊記的人物塑像。

▲旗山老街就在三桃山遊樂園不遠處。（圖／記者許宥孺翻攝）

再加上水濂洞、花果山，讓人不自覺的走入西遊記的神話世界中，頗具特色，在水濂洞上方有三個巨型仙桃，由於造型相當特殊，遂有「三桃山」的名號出現。

除此之外，實際搜尋 Google Map 查找位於旗山區的「三桃山森林遊樂區」地理位置可以發現，遊樂園距離全台最頂老街「旗山老街」，僅距離1.4公里，適合遊客一齊安排。