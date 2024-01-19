華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

▲網紅發文爆料華航素食餐差別對待。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

一名黃姓網紅近日指控華航空服員對外籍和陸籍乘客差別待遇，引爆「素食餐風波」，該網紅前一晚還放話要寫客訴信，隔天卻發現風向大逆轉，根本是烏龍爆料，網紅於是刪文還關閉社群帳號，遭網友痛罵毫無擔當。多位苦主空服員對此也發文澄清當下清況，並要求亂爆料者出來向她們道歉，華航空服員們如今也集體喊話公司，希望派出法務提告當事人。

前天（17日）一名黃姓網紅在臉書發文指控，華航空姐接獲老外反應沒拿到素食餐後，老外最終拿到完整的商務艙套餐，但另一位大陸籍阿姨反應同樣狀況，陸籍婦人卻只拿到沙拉、水果和一個麵包，認為是差別待遇，他看不過去，跑去找空服員、座艙長理論，揚言不再搭華航。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過事後遭證實，陸籍女乘客因旅行社訂位問題，並未成功預訂素食餐，她拿到的沙拉、水果和麵包，是華航空服員想盡辦法找來素食餐點、甚至讓出自己的素食餐給旅客，她才吃到的。華航也澄清，該航班在系統未顯示特別餐預訂的2位旅客，空服員以有限資源運用，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

當天值勤的苦主空服員也出面還原過程，直言因外籍乘客先發問，才會把機組員的素食餐讓給對方，當陸籍婦人詢問時，已沒有多餘套餐，但組員仍盡力協調，送上水果、沙拉、麵包等，婦人也不斷道謝，說這樣就好了。當下爆料網紅卻詢問她：「可以解釋一下為什麼一樣是訂素食餐，前面一排老外有餐點，而我旁邊的太太卻沒餐點？」她解釋：「先生，別誤會，我們沒有差別待遇，因為今天素食餐點真的不夠，我自己的餐點也都讓出來了，已經在想其他東西了」。當下因為其他旅客也在等飲料，所以她沒多做解釋，沒想到只是沒有向正義魔人解釋清楚，他不爽了，在還沒搞清楚緣由的狀況下，看到黑影就亂開槍。

▲黃姓網發現謊言被戳破，把文章刪除後關閉社群帳號。（圖／翻攝自Instagram）

空服員也怒吼，從頭到尾都不是爆料網紅寫的那樣，對方把自己塑造成正義哥，卻故意不提同事跟阿姨說的那些話？放了火還不打算收拾，直接關閉留言，正義魔人態度在哪裡，因此要求對方向她和其它同事，以及盡心盡力準備素食給旅客的座艙長一個道歉！

原本意氣風發的黃姓網紅，前晚還PO現實動態揚言客訴，「他們就是倒楣遇到多事的ME」，不料風向大逆轉後，他先鎖留言權限，後來因為風波越鬧越大，他乾脆把發表在Dcard的文章也刪掉，隨後又關閉臉書、IG等社群帳號，被網友痛罵出了事只會躲在鍵盤後面，毫無擔當。

事發後，該起風波也在華航內部發酵，華航空服員集體在內部社群發文呼籲，希望公司法務提告此次涉案的「素食歧視事件」黃先生，以維護公司形象，並對不良Youtuber濫用言論自由的行為發出警惕效果！對此，華航則表示，針對素食餐事件，公司將不再回應。

延伸閱讀

▸ 妹子結婚討鑽戒…男友卻給「1根金箍棒」 專家驚問：祖上何人？

▸ 林秀玲遭違規迴轉車撞上 賓士車頭撞裂！連車牌都掉落

▸ 斷開18年婚姻 本土劇女星吐無奈心聲：不明白這麼多負債真實原因