衛福部日本賑災專戶「今天最後一天」　4管道都能捐

▲日本能登半島今年元旦發生強震。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／台北報導

衛福部自1月5日起開放日本能登半島賑災專戶，今（19）日為專戶開放最後一天。目前收到款項，截至1月18日止，總計接獲捐款12萬6,058筆、4億7,815萬餘元。還想捐助愛心的民眾，民眾可透過四大超商、臺灣銀行或中華郵政等方式。

衛福部社工司表示，感謝社會各界愛心，日本能登半島震災專案收受捐款至1月19日23時59分截止，之後不再收受捐款；捐款彙整後也將全數交由外交部，並至少每月於本部網站辦理公開徵信，以符責信。

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為簡政便民以利製發收據，衛福部建置捐款收據索取服務網站，即日起民眾可透過「金融機構、四大超商」等管道完成捐款，網站捐款資訊也可在年終上傳國稅局，以利捐款人次年度報稅。

民眾不方便至網站填列資料者，可於捐款時在匯款憑證空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至（02）8590-7047。聯絡電話（02）85906666分機7036-7043、7045、7046。

「日本能登半島震災專案」捐款管道如下：

一、 國內：

（一） 臺灣銀行-營業部(004)，帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。

（二） 中華郵政(700)，帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局(含行動郵局APP)及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機(ATM)轉帳。

（三） 中央銀行國庫局(0000022)，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

（四） 四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

二、 國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。