快訊／北海道札幌「知名拉麵店」火災！　熊熊烈焰燒整棟樓

▲日本北海道札幌市知名拉麵店發生火災。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

根據NTV NEWS24等日媒報導，日本北海道札幌市中央區一間知名的拉麵店「Ramen Sora (らーめん 空 本店)」，於今（19）日上午9時30分（台灣時間8時30分）發生火災，火勢從2樓的廚房傳出，造成1人受傷，該間拉麵店是一棟3層樓建築，餐廳位於1樓，而火勢從2樓延燒至3樓。

警方指出，該場火災造成一名男性受傷，呼吸道因吸入濃煙而灼傷，不過該名男性仍有意識、且可以與其他人對話。目前消防當局持續滅火中。

拉麵店店員受訪表示，在早晨備料的過程中，不幸在廚房引發火勢，然而火勢卻一度無法被撲滅，釀成火災。