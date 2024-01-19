自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

▲日本爺爺蔵谷和夫（Mr.Kura）和南野康男（Minamino桑）自掏腰包來台灣表演魔術。（圖／民眾提供，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

日本魔術師爺爺76歲蔵谷和夫（Mr.Kura）和75歲好友南野康男（Minamino桑）除了疫情期間，幾乎每年都會自費到東南亞各國無償進行表演，搞怪多變的技法，逗得現場大小朋友不亦樂乎。2023年11月，2人前往彰化幼兒園、小學與安養院等處演出時，遇上了慷慨的民宿老闆，令他們溫暖不已！

協助日本爺爺們的詹姓志工為鹿港人，他表示原先是Kura爺爺單獨來台巡迴演出，考量到彰化場參與人數眾多，邀請了多年好友Minamino桑一同來台，事實上Minamino桑才剛因癌症動完手術，原本正在考慮延期，但他認為「說到要做到，不能讓大家失望」，依舊撐著身體來台演出。

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而2位爺爺正頭痛尋嘸住所時，幸運遇到暖心的民宿老闆黃先生，當黃先生得知爺爺們特地來台，跋山涉水為老人、孩子們演出，二話不說挪出空房給爺爺們用，且為了讓他們睡得更加舒服，加上因魔術道具緣故，有好幾個大行李箱，因此直接安排個別一間雙床房，等於各給爺爺四人房的待遇，且一晚只算2100元，讓爺爺們備感溫暖。

黃先生笑說，這其實也不是什麼難事，只是單純想說「有能力就幫忙，少賺一點也沒關係」，也提到其實民宿沒有付早餐，但想到爺爺們來這裡住13天，每天早出晚歸，對彰化也不熟，就乾脆每天準備不同的早餐給他們，雖然彼此語言不通，也能感受到爺爺們的感激之情。

當他得知2位爺爺為了籌旅費，不僅到加油站打工，還挪用退休金，黃先生感動表示，爺爺們願意無酬勞帶給大家歡樂，「很謝謝他們的溫暖與善舉，這是很好的善的傳播，很偉大！」