陸A股跌破2800點　胡錫進「逆勢加倉」後竟反彈翻紅！

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸A股18日跌破2800點，大批股民慘遭套牢，但加入股市才半年的大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進卻逆勢加倉。令人意外的是，A股後來竟上演了大反彈，從下跌逾2.4%拉回上漲0.43%，胡錫進也在盤後發文分享買賣心得，稱「今天真是太走運了！」

胡錫進表示，他先前曾說過，若A股跌破2800點就加倉，因此他說話算話，當天就到銀行轉帳了，「這次我轉了12萬元（人民幣），這個預算家人是反對的，周圍人都不太看好我炒股，只有我自己一意孤行。」

胡錫進提到，有股市的老油條告訴他，2800點以下很安全，可以說是遍地黃金，所以他這次加倉不光是壯士斷腕的悲壯，還真有點機會來了的投機念頭，並且有一點「國家隊」下午可能出手的預感。

▼A股反彈翻紅。（圖／翻攝微博）



沒想到，到了下午，A股還真的開始反彈，胡錫進指出，「我上app上一看，股市的下跌幅度大為減少，我當天的虧損也少了。又過了一會兒再去看，股市居然翻紅了，好神奇！然後有大約半小時的時間，股市一直紅著，而且扳回量在增多，直到它停留在2845點，從下跌超過2.4%奇跡般拉回到上漲0.43%。」

胡錫進說，「無論整體成績如何，今天真是太走運了。我的預感應驗了，國家隊果然出手了，實現了一次我進場以來從未見過的深V大反彈。」

最後，胡錫進還說，明天的股市什麼樣他不知道，但希望會逐漸好起來，「今天的事情表明，股市不會自由落體，一定會有力量，包括市場力量和國家隊參與一場場複雜的行動，讓股市與價值偏離太遠時，最終要往回走。」

不過，胡錫進最後還補了一句，「我不知道我的這個感悟是否是對的。」