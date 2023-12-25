陸今年43檔個股被強制下市　創歷史新高

▲今年以來，截至12月22日收盤，A股已有43檔個股被強制退市。（示意圖／視覺中國）

文／中央社

中國媒體證券日報微信公眾號證券日報之聲24日報導，今年以來，截至12月22日收盤，A股已有43檔個股被強制退市，創歷史新高，超過去年全年的42檔。

報導說，2020年底頒布「下市新規」以來，A股市場出清效應愈加明顯。東方財富Choice數據顯示，2021年16檔股票下市，2022年42檔，2023年已達43檔。

相較於往年公司被下市因財務因素居多，今年面值退市個股大增。所謂面值退市，在中國指連續20個交易日股價低於面值（人民幣1元），會被終止上市。

上述43檔退市股中，海投、弘高、陽光城等20檔個股股價，連續20個交易日低於人民幣（下同）1元（約新台幣4.4元），而2022年僅一檔個股因面額而下市。

Co-Found智庫研究負責人張新原表示，面值退市公司的基本面較差，持續獲利能力弱；加上市場環境變化，產業競爭加劇；又因監理政策趨嚴，對公司財務報表的真實性、合規性要求更高，以致不符要求公司被迫下市。

此外，截至12月22日，華儀收盤價每股0.39元，泛海、柏龍兩股都是0.44元，即使後續交易日連續漲停，股價也將觸及「連續20個交易日低於1元」退市情形。

上述A股43家退市公司中，陽光城、泰禾、嘉凱等8家公司均屬房地產業，數量集中度最高。電腦業緊隨其後，有7家公司。

易居研究院研究總監嚴躍進說，由於前期房地產銷售市場復甦乏力，加上激烈市場競爭導致房地產行業浮現「強者恆強、弱者恆弱」局面，若干無法適應競爭的房地產公司逐步退出市場就成必然。