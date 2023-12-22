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大陸 大陸焦點 特派現場

陸擬管制「網遊課金」　網易、騰訊等遊戲類股全崩跌

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲手機遊戲。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家新聞出版署擬管制網路遊戲消費，禁止遊戲公司設置首次儲值獎勵、每日登入獎勵等機制，並必須定下用戶儲值限額。消息曝光後，隨即導致遊戲類股崩跌，其中，網易一度跌逾23%、騰訊跌逾13%，並引起了許多業內人士的擔憂。

大陸國家新聞出版署22日發布《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。草案中提到，要限制遊戲過度使用及高額消費，網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

草案中還提到，網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

草案中更要求，所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒。

《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》發布之後，大陸遊戲類股隨即崩跌，網易跌逾23%，騰訊控股跌逾13%，嗶哩嗶哩跌逾10%，港股遊戲股包含心動、祖龍娛樂、中手遊、IGG、網龍、創夢天地也都跌逾10%，A股網路遊戲板塊的三七互娛、遊族網絡、巨人網路等10股更是閃崩跌停。

業內人士表示，雖然目前來看還只是徵求意見稿，但如果真的落實了，對遊戲企業打擊很大，會實際影響獲利能力，而且打擊面相當廣，不管是輕度消費、重度消費的遊戲都會受到波及，對於用戶的留存也會有影響。

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