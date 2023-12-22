陸擬管制「網遊課金」　胡錫進也看不下去：股市剛回暖又被澆冷水

▲大陸近年對網路遊戲的管制越來越多。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家新聞出版署擬管制網路遊戲消費，禁止遊戲公司設置首次儲值獎勵等機制，消息曝光後，隨即導致大陸遊戲類股崩跌。對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進表示，新文件的推出導致了整個產業的恐慌，股市剛有的回暖又被澆了冷水。

大陸國家新聞出版署22日發布了《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。草案中提到，要限制遊戲過度使用及高額消費，網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

草案中更要求，所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒。

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進下午在微博上發文表示，他非常相信有關部門出這個文件是善意的，是想解決一些實際問題，但這個出台客觀上導致了整個一個行業的驚慌，股市剛有的一點回暖又被澆了冷水，「其造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩釋衝擊，值得出文件部門進一步評估。」

胡錫進強調，他作為老黨員，老新聞人，希望有提出這個問題的空間，「尤其希望相關部門能夠做出更多說明，安撫所涉及的行業，讓大家相信光明的行業前景，也為當前非常重要的股市方向注入更多信心。」

《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》發出後，大陸多家網路遊戲公司的股價瞬間大跌，其中，網易一度下跌21%；騰訊跌逾14%，失守300元大關；嗶哩嗶哩也下跌近10%。