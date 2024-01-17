雲林監獄春節懇親！透過互動傳遞廉政觀念　贈自營作業無染毛巾

▲雲林監獄政風室辦理智慧化監獄、廉政及反詐騙宣導，增進矯正機關透明、親切、便民及廉能形象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄今(17)日上午辦理2024年春節收容人面對面懇親活動，共有251名收容人家屬參與。雲林監獄政風室藉由此次面對面懇親活動，向與會收容人及家屬宣導智慧化監獄、反詐騙、拒絕紅包及請託關說文化等資訊，亦特別製作印有收容人繪製「獄起廉心 矯正廉能」Q版貼圖海報、「1分鐘廉政小叮嚀」宣導圖文之看板，以活潑、親切、簡要的方式向收容人及家屬傳達重要廉潔觀念。

雲林監獄指出，除向家屬口頭廉政宣導外，雲林監獄特別準備印有廉政宣導標語之雲林監獄特色自營作業產品「無染台灣製毛巾」，贈與前來參加懇親活動之家屬，亦逐桌關懷與會家屬，並宣導反貪腐觀念及廉政檢舉管道，希望家屬除認識本監特色作業產品外，也能藉此支持政府反貪腐政策，型塑民眾廉潔意識。

典獄長杞炎烈表示，一般常見之廉政宣導活動往往不易與收容人結合，本監收容人面對面懇親活動除了讓收容人在新春佳節期間可以與家人聯繫感情、增進教化成效外，政風室辦理智慧化監獄、廉政及反詐騙宣導、致贈本監自營作業無染毛巾廉政宣導品，讓收容人及家屬可以認識本監推動智慧化監獄、自營作業及廉政業務成效，亦可增進矯正機關透明、親切、便民及廉能形象。